Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del ObraGárgolasBoom de los dronesAgresión en SantiagoJuan Echanove
instagram

Abalde destaca en Taragoña a acción do Goberno para reforzar a resiliencia da costa coruñesa fronte ao cambio climático

O subdelegado do Goberno supervisou o inicio dos traballos para a retirada do espigón

Pola esquerda, Miguel Ángel Iglesias, Carlos Gil, Julio Abalde e Julián Bustelo.

Pola esquerda, Miguel Ángel Iglesias, Carlos Gil, Julio Abalde e Julián Bustelo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, supervisou este luns o inicio das obras de recuperación do dominio público marítimo-terrestre no porto de Taragoña (Rianxo), promovidas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Dirección Xeral da Costa e o Mar e da Demarcación de Costas en Galicia. 

Abalde estivo acompañado polo alcalde de Rianxo, Julián Bustelo; o xefe da Demarcación de Costas en Galicia, Carlos Gil; e o patrón maior, Miguel Ángel Iglesias.  

As actuacións, financiadas con fondos da Unión Europea a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, teñen como obxectivo principal a renaturalización da contorna costeira da enseada de Rianxo, na ría de Arousa, mediante a retirada do espigón existente no porto de Taragoña. 

Julio Abalde destacou que “o Goberno de España está impulsando actuacións fundamentais para adaptar o noso litoral aos efectos do cambio climático, protexendo os ecosistemas costeiros e reforzando a capacidade de resposta da costa fronte á erosión e aos fenómenos meteorolóxicos extremos”.

O subdelegado explicou que o proxecto permitirá “recuperar a dinámica natural da costa e mellorar a calidade ambiental dun espazo de gran valor ecolóxico e paisaxístico”. 

Actualmente, o porto de Taragoña conta cun espigón en forma de L, construído con escollera e coroación de terra e rocha, que altera as correntes e a dinámica natural do litoral. O proxecto contempla a demolición completa desta infraestrutura, cunha lonxitude aproximada de 208,5 metros, así como a consolidación da zona próxima á rampla do peirao mediante unha escollera hormigonada.

As obras inclúen tamén traballos previos de limpeza, eliminación de especies invasoras, acondicionamento de accesos e instalación dunha barreira anticontaminación flotante para minimizar riscos ambientais durante a execución dos traballos.

O investimento total ascende a 534.104,34 euros e o prazo estimado de execución é de dous meses. 

Esta actuación forma parte do conxunto de medidas impulsadas polo Goberno de España para fortalecer a costa da provincia da Coruña fronte ao cambio climático, cun investimento global superior aos 10,7 millóns de euros. 

Entre as actuacións en marcha destacan os programas de loita contra a erosión en praias e sistemas dunares de Ortigueira, Valdoviño, Ferrol, Carballo, Laxe, Muxía, Carnota e O Porto do Son; as actuacións de protección do bordo litoral da ría do Burgo; a recuperación ambiental da praia de Razo; os traballos de mantemento e conservación do dominio público marítimo-terrestre en distintos puntos da provincia; e as obras de emerxencia para reparar os danos causados polos temporais do inverno de 2026. 

Noticias relacionadas

Julio Abalde subliñou que “estas actuacións evidencian o compromiso do Goberno coa protección do litoral galego e coa adaptación ao cambio climático mediante investimentos que contribúen á conservación ambiental e á seguridade das nosas costas”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
  2. Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
  3. Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
  4. Hablan los okupas de Bertamiráns: 'Solo pedimos una oportunidad
  5. Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
  6. Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
  7. Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
  8. La fiebre por las tartas de queso aterriza en Galicia con un gran festival cerca de Santiago

Llegan las fiestas "más picheleiras": este es el programa completo de la Ascensión 2026

Llegan las fiestas "más picheleiras": este es el programa completo de la Ascensión 2026

Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Abalde destaca en Taragoña a acción do Goberno para reforzar a resiliencia da costa coruñesa fronte ao cambio climático

Abalde destaca en Taragoña a acción do Goberno para reforzar a resiliencia da costa coruñesa fronte ao cambio climático

Encontro de investigadores e empresas na USC: así melloran as matemáticas os fornos da única produtora de silicio de España

Encontro de investigadores e empresas na USC: así melloran as matemáticas os fornos da única produtora de silicio de España

DIRECTO | Comparecencia para informar del operativo de desembarque de los últimos pasajeros del buque 'MV Hondius'

DIRECTO | Comparecencia para informar del operativo de desembarque de los últimos pasajeros del buque 'MV Hondius'

Galicia solo logró captar seis MIR de Medicina Familiar en la primera semana de plazo

Galicia solo logró captar seis MIR de Medicina Familiar en la primera semana de plazo

Mercadona refuerza su apuesta por los proveedores gallegos con compras por 1.925 millones de euros en 2025

Mercadona refuerza su apuesta por los proveedores gallegos con compras por 1.925 millones de euros en 2025

El zoco de Damasco

El zoco de Damasco
Tracking Pixel Contents