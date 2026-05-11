Abalde destaca en Taragoña a acción do Goberno para reforzar a resiliencia da costa coruñesa fronte ao cambio climático
O subdelegado do Goberno supervisou o inicio dos traballos para a retirada do espigón
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, supervisou este luns o inicio das obras de recuperación do dominio público marítimo-terrestre no porto de Taragoña (Rianxo), promovidas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Dirección Xeral da Costa e o Mar e da Demarcación de Costas en Galicia.
Abalde estivo acompañado polo alcalde de Rianxo, Julián Bustelo; o xefe da Demarcación de Costas en Galicia, Carlos Gil; e o patrón maior, Miguel Ángel Iglesias.
As actuacións, financiadas con fondos da Unión Europea a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, teñen como obxectivo principal a renaturalización da contorna costeira da enseada de Rianxo, na ría de Arousa, mediante a retirada do espigón existente no porto de Taragoña.
Julio Abalde destacou que “o Goberno de España está impulsando actuacións fundamentais para adaptar o noso litoral aos efectos do cambio climático, protexendo os ecosistemas costeiros e reforzando a capacidade de resposta da costa fronte á erosión e aos fenómenos meteorolóxicos extremos”.
O subdelegado explicou que o proxecto permitirá “recuperar a dinámica natural da costa e mellorar a calidade ambiental dun espazo de gran valor ecolóxico e paisaxístico”.
Actualmente, o porto de Taragoña conta cun espigón en forma de L, construído con escollera e coroación de terra e rocha, que altera as correntes e a dinámica natural do litoral. O proxecto contempla a demolición completa desta infraestrutura, cunha lonxitude aproximada de 208,5 metros, así como a consolidación da zona próxima á rampla do peirao mediante unha escollera hormigonada.
As obras inclúen tamén traballos previos de limpeza, eliminación de especies invasoras, acondicionamento de accesos e instalación dunha barreira anticontaminación flotante para minimizar riscos ambientais durante a execución dos traballos.
O investimento total ascende a 534.104,34 euros e o prazo estimado de execución é de dous meses.
Esta actuación forma parte do conxunto de medidas impulsadas polo Goberno de España para fortalecer a costa da provincia da Coruña fronte ao cambio climático, cun investimento global superior aos 10,7 millóns de euros.
Entre as actuacións en marcha destacan os programas de loita contra a erosión en praias e sistemas dunares de Ortigueira, Valdoviño, Ferrol, Carballo, Laxe, Muxía, Carnota e O Porto do Son; as actuacións de protección do bordo litoral da ría do Burgo; a recuperación ambiental da praia de Razo; os traballos de mantemento e conservación do dominio público marítimo-terrestre en distintos puntos da provincia; e as obras de emerxencia para reparar os danos causados polos temporais do inverno de 2026.
Julio Abalde subliñou que “estas actuacións evidencian o compromiso do Goberno coa protección do litoral galego e coa adaptación ao cambio climático mediante investimentos que contribúen á conservación ambiental e á seguridade das nosas costas”.
