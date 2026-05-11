A Deputación da Coruña destina 23.000 euros a mellorar os medios e instalacións das confrarías de Aguiño e Ribeira
O pósito aguiñense recibirá 17.360 € para un remolque isotérmico e mellorar a súa sede, e o ribeirense, 5.420 para actuacións no tellado, o desván e a fachada
O Boletín Oficial da Provincia publicou este luns a concesión de dúas axudas da Deputación da Coruña destinadas a investimentos en confrarías de pescadores do concello de Ribeira, por un importe total de 22.780 euros.
As subvencións enmárcanse na liña provincial de apoio ás entidades dos sectores pesqueiro e marisqueiro para mellorar os seus medios materiais, a súa capacidade operativa e as condicións das instalacións nas que desenvolven a súa actividade.
A confraría de Aguiño recibirá unha achega de 17.360 euros para dúas actuacións complementarias: a adquisición dun remolque isotérmico para o transporte de produtos pesqueiros en fresco ata a lonxa e a mellora integral das instalacións da entidade, coa dotación de mobiliario, equipamento e sistemas de climatización.
O novo remolque permitirá trasladar os produtos desde o punto de descarga ata a lonxa en condicións adecuadas de conservación, hixiene e seguridade alimentaria, garantindo tamén a trazabilidade e a calidade da mercadoría na fase previa á primeira venda.
Segundo a memoria presentada pola entidade, o investimento beneficiará directamente 213 persoas vinculadas á descarga, manipulación e comercialización dos produtos pesqueiros.
A segunda actuación prevista na confraría de Aguiño permitirá renovar mobiliario, mellorar distintos espazos internos e incorporar equipamento actualizado para facilitar o traballo administrativo, as reunións e as actividades formativas da entidade. Tamén se prevé a instalación dun sistema de climatización eficiente para mellorar o confort das dependencias.
Pola súa banda, a confraría de Ribeira contará cunha axuda de 5.420 euros para a reparación do tellado, o acondicionamento do desván e a mellora da fachada do edificio.
A actuación dá continuidade aos traballos de conservación e mellora da sede da entidade, co obxectivo de corrixir deficiencias, evitar filtracións e garantir un mellor estado das instalacións.
A deputada provincial de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, destacou que estas axudas “teñen unha utilidade directa para o día a día das confrarías” e incidiu en que “as confrarías son pezas fundamentais na economía do mar, na organización da actividade pesqueira e marisqueira e na vida social dos portos”, polo que “a Deputación seguirá apoiando investimentos que reforcen a súa capacidade de traballo e contribúan a modernizar o sector”.
Con estas dúas subvencións, a Deputación da Coruña reforza o seu apoio ao tecido pesqueiro e marisqueiro de Ribeira, un dos principais motores económicos da comarca do Barbanza, e contribúe á mellora de equipamentos e instalacións que teñen un impacto directo na actividade diaria das entidades e das persoas profesionais do mar.
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Hablan los okupas de Bertamiráns: 'Solo pedimos una oportunidad
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
- Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- La fiebre por las tartas de queso aterriza en Galicia con un gran festival cerca de Santiago