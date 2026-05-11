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Exponen el informe ambiental para la nueva planta automatizada que Congalsa proyecta en A Pobra

Consiste en la ampliación de una nave, la construcción de una pasarela y una depuradora, nuevas líneas de producción y sistemas de monitorización de procesos

Instalaciones de Congalsa en el polígono de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal.

Instalaciones de Congalsa en el polígono de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes el anuncio de la Dirección Xeneral de Calidade Ambiental e Sostibilidade por el que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de una planta de producción sostenible y automatizada de productos congelados y sus infraestructuras asociadas, en el polígono de A Pobra, promovido por la empresa Congalsa.

La iniciativa fue declarada proyecto industrial estratégico por acuerdo del Consello da Xunta del 3 de febrero de 2025 al amparo de la normativa autonómica en materia de política industrial una consideración que permite acortar los plazos administrativos en su tramitación.

El proyecto contempla la modificación y adecuación de una nave industrial existente situada en las parcelas 16 y 17 del polígono industrial de A Tomada para destinarla a la transformación elaboración y comercialización de productos congelados.

La actividad se encuadra en el CNAE 1021, correspondiente al procesamiento de pescados, crustáceos y moluscos, y se integra en el grupo de industrias de productos alimenticios, por lo que está sometida a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Según la documentación expuesta, la actuación incluye la ampliación de la nave industrial, la construcción de una pasarela y la implantación de una nueva estación depuradora de aguas residuales, además de la dotación completa de líneas de producción, instalaciones técnicas y sistemas de monitorización de procesos.

El edificio contará con zonas específicas de elaboración y cocción, túneles de producción y envasado, cámaras frigoríficas, áreas de almacenamiento, muelles de carga, salas técnicas y espacios auxiliares como oficinas vestuarios y comedor.

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La inversión prevista asciende a más de 26,1 millones de euros, lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto y su relevancia dentro del tejido industrial gallego.

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