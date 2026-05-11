Marta Villaverde califica Jealsa como "paradigma da creación de riqueza e emprego no litoral galego"
A conselleira do Mar destaca que a conserveira "mantén do Barbanza o 62% do seu cadro de persoal, que conforman 4.500 profesionais"
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantivo este luns unha reunión con Odilo Romero, director do departamento de Expansión de Jealsa, empresa conserveira con sede en Boiro.
Este encontro enmárcase na rolda de contactos e de escoita activa que a dirixente autonómica está a levar a cabo cos distintos axentes vinculados ao sector marítimo-pesqueiro e portuario.
Durante a reunión, o representante da firma deu conta da evolución da actividade da conserveira con sede no porto autonómico de Bodión, en Boiro.
Pola súa banda, Villaverde ratificou o compromiso da Xunta coa cadea mar industria e, en concreto, con Jealsa como paradigma da creación de riqueza e emprego localizado no litoral galego, concretamente, na comarca de Barbanza, "onde a empresa mantén o 62% do seu cadro de persoal, que conforman 4.500 profesionais", sinalou.
Neste sentido, a conselleira lembrou que Portos de Galicia outorgou a Jealsa unha prórroga extraordinaria de prazo concesional das súas instalacións ampliándoo ata 75 anos en base ao seu interese estratéxico.
