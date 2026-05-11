La Plataforma pola sanidade pública do Barbanza reconoce "cambios en la buena dirección"

En una reunión de dos horas, celebrada el pasado viernes por representantes de la Plataforma pola defensa da sanidade pública do Barbanza con Ángel Facio, gerente del área sanitaria, y Hugo Pérez, director del hospital comarcal, sito en Ribeira, ambas partes intercambiaron datos y analizaron la situación de las especialidades con más problemas.

Tras el encuentro, la plataforma destacó que "el punto de partida para poder resolver los problemas es común" y que la coincidencia en el análisis "evidencia que la percepción que se tenía desde la plataforma, a pesar de no disponer siempre de datos públicos para corroborarla, era idónea".

Los responsables sanitarios aceptaron volver a reunirse con la plataforma en un plazo de seis meses, además de compartir por correo electrónico los avances que se vayan produciendo en algunas de las áreas más preocupantes.

La plataforma destaca además que "en las últimas semanas hubo algunos cambios que podrían ir en la buena dirección, aunque hará falta algo más de tiempo para realmente poder valorar su impacto".

Así, por ejemplo, en Ginecología se acaba de contratar a una profesional y se está realizando "un aumento significativo de las consultas de revisiones que se hacen por las mañanas".

En Traumatología "hay la perspectiva de crear una unidad conjunta de las dos especialidades de AME (Algias Musculoesqueléticas) como la que ya está funcionando en Santiago", indican.

Facio explicó que, tras un tiempo en el que quedaron trabajando dos cirujanos de cinco (lo que provocó un aumento importante de la lista de espera de consultas), se consiguió normalizar el cuadro de personal, con lo que se espera que empiece a disminuir la lista de espera.

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En Radiología la gerencia informó de la contratación de otra especialista.