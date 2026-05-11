Ribeira lanza una campaña de bonos para descuentos de diez euros por cada treinta de compra

El Concello de Ribeira lanza una nueva edición de la campaña de bonos AmaRibeira, a la que destina 100.000 euros dentro del Plan de fortalecemento do pequeno comercio local.

"Creemos que es una buena medida para dinamizar la economía local y fortalecer nuestro pequeño comercio. El Concello hace un importante esfuerzo económico y logístico para que nuestra ciudadanía disponga de una medida que le permita comprar en los establecimientos de proximidad disfrutando de un descuento máximo de 30 euros", dijo la alcaldesa, María Sampedro.

"Es dinero invertido en y para Ribeira. Tenemos un comercio de proximidad del que nos sentirnos orgullosos y esta también es una forma de potenciarlo", señaló la concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez.

"Este lunes se abrió ya el plazo para que los establecimientos interesados se adhieran a esta campaña de bonos QR a través de la página web www.amaribeira.gal, registrando la información requerida", explicó el presidente de la patronal, Francisco Martínez Gude.

El plazo de adhesión al programa permanecerá abierto hasta el 7 de junio, fecha de finalización del programa. Los locales que se sumen a la iniciativa figurarán en la referida web.

Cada beneficiario dispondrá de un único bono con un saldo máximo de 30 euros, que podrá ser usado en los comercios adheridos mediante una, dos o tres compras.

El período de validez abarca desde el 14 de mayo hasta el 7 de junio. El descuento será de 10 euros por cada 30 euros de compra, hasta un máximo de 30 euros de descuento.

La descarga de los bonos será mediante la página web www.amaribeira.gal el 14 de mayo,a las 09.00 horas. Dicho bono tendrá formato digital a través de un código QR y estará disponible para su utilización a través de aplicaciones de descarga gratuita tipo Wallet o similares.

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Opcionalmente, se podrá solicitar presencialmente en la oficina de Turismo para obtener en papel el código QR. A mayores, desde la patronal ribeirense se repartirán 3.500 tíckets de aparcamiento.