Muros anima o Mes das Letras con sete espectáculos teatrais, música e charlas
O domingo 17 terá lugar na alameda de Esteiro a ofrenda a Xosé Agrelo Hermo, organizada pola AC O Xeito
A alcaldesa de Muros, María Lago, e a concellira de Cultura, Caridad González, presentaron este martes a programación do Mes das Letras e da XVIII Mostra de Teatro Xosé Agrelo, dúas citas xa clásicas na promoción da lingua e a cultura galega no concello.
“Temos un compromiso co uso e a defensa da nosa lingua todo o ano, pero maio sempre é un mes especial para dar a coñecer a creación artística en galego, as nosas letras e outras disciplinas artísticas, como o teatro ou o deseño”, sinalou a rexedora.
Na presentación participaron tamén a concelleira de Lingua, Laura Rivadeneira, e Uxía Saborido, deseñadora de Esteiro que se encargou este ano dos carteis do Mes das Letras e da Mostra de Teatro.
A alcaldesa destacou ademais que “nun tempo no que a Intelixencia Artificial está usurpando o traballo de deseñadores e ilustradores, as administracións públicas temos a responsabilidade de dar exemplo e fomentar o talento local, nesta ocasión da man de Uxía Saborido, autora do cartel”.
Laura Rivadeneira destacou “a importancia que teñen para o concello as sesións de teatro para o alumnado dos centros educativos”, agradecendo “a implicación da comunidade educativa de Muros e de asociacións como Adisbismur, A Creba e Misela, ademais dos usuarios do centro de día”.
Caridad González lembrou pola súa parte “a calidade da programación da mostra e das compañías que pasarán polo escenario do auditorio”, dando continuidade este mes de maio “á programación cultural que temos durante todo o ano.
Cartel
“O cartel está protagonizado por Begoña Caamaño e a idea era facer un deseño que conectase coa personalidade dela. Begoña era unha persoa moi revindicativa, feminista e con moitisima cultura, Esa cultura que che da viaxar polo mundo cos ollos ben abertos”, explicou Uxía Saborido.
“Esteticamente xoguei cun contraste moi marcado entre o verde corporativo do concello e un laranxa vivo que recorda a ese ton amarelado que collen as paxinas dos libros ao largo dos anos. Esta combinación busca crear unha estética retro e expresiva da impresión editorial. Un collage de recortes, tal como se facían antes os carteis culturais”, engadiu Saborido, que lembrou que “Ler o mundo é parte dunha cita de Begoña que me parecía moi potente para poñer”.
Programación
Haberá, como cada ano, obras de teatro, charlas, obradoiros e o tradicional acto de ofrenda a Xosé Agrelo, organizado pola Asociación Cultural O Xeito na alameda de Esteiro, este domingo 17 de maio. Este luns comezou xa a programación de Mes das Letras con actividades de aproximación á figura de Begoña Caamaño nos centros educativos de Muros.
A programación continúa este mércores 13 ás 11.30 e o xoves 14 ás 12.45 no auditorio do centro cultural e xuvenil, da man de Avelino González con GPA (Galego para abrirmundos).
O venres 15, ás 11.00, a protagonista será a música, con Barullo, de Nelson Quinteiro. E ás 20.30, teatro coa obra A praia do demo, da ACC Terra de Outes.
O sábado 16, ás 20.30, volve o teatro, no local social da SCRD Esteirana, con Berrobambán e a obra Begoña Caamaño: o transgredir das ondas.
O domingo 17, na alameda de Esteiro, ás 13.00 horas, será a ofrenda a Xosé Agrelo Hermo, organizada pola AC O Xeito. Ás 13.30 horas será a actuación musical Unha señora orquestra.
O luns 18, ás 11.10 horas, no IES As Insuas, terá lugar o relatoiro Sobrevivir en galego nas redes sociais, con Konachadas e Prado Rúa.
O martes 19, ás 10.30 na Galiña Azul de Esteiro, de novo teatro, nesta ocasión da man de Xarope Tulú, con Bichocas e corochas.
O venres 22, no auditorio ás 11.30 horas, da man de Aquelando Teatro, chegará a obra As Muroexploradoras.
Seguirá a programación teatral o sábado 23 ás 20.30 con Ensaio xeral sobre a risa, da mesma compañía; o venres 29, ás 20.30, con Un tranvía chamado desexo, de Sen Cancelas Teatro; e o sábado 20, ás 20.30, con Fermento vello, da compañía O Xeito Teatro.
