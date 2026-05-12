Noia reordenará el tráfico en la calle Pintor Xenaro Carrero, en la que se produjeron 23 accidentes en un año

El Gobierno local de Noia va a llevar a cabo una reordenación del tráfico en la calle Pintor Xenaro Carrero, en el barrio de Labarta, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de esta céntrica vía.

La propuesta contempla que en las dos manzanas centrales de la calle se establezca un único sentido de circulación en dirección a Barro. En ese ámbito se habilitarán además plazas de estacionamiento en batería.

Esta actuación responde a la necesidad de solucionar diversos problemas de tráfico detectados en la zona. Y es que durante el último año se registraron 23 accidentes leves (una media de dos colisiones al mes) en las intersecciones de la vía Pintor Xenaro Carrero con las calles Francisco Romero Blanco y Pintor Arximiro Suárez.

Además, se produjeron numerosas quejas vecinales relacionadas con la dificultad para salir de los garajes, derivada de la falta de visibilidad y de los problemas de incorporación a la vía.

El Gobierno local entiende que esta calle "no está diseñada para funcionar como una vía principal de entrada y salida de la villa, por lo que la reorganización propuesta permitirá una circulación más segura y ordenada".

La medida también permitirá incrementar en aproximadamente una veintena el número de plazas de estacionamiento.

Con el fin de garantizar la participación vecinal en este proceso, el Concello abrió un plazo de exposición pública de cinco días para que la ciudadanía, especialmente los residentes en el barrio de Labarta, pueda presentar alegaciones o sugerencias a través de la oficina de Registro del Ayuntamiento.

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El Ejecutivo municipal agradece "la colaboración e implicación de la ciudadanía en la mejora de la seguridad y la convivencia viaria".