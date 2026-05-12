Obras de Outes, Ribeira, Rianxo y Teo, distinguidas en los premios de arquitectura Próximos del COAG

La delegación de Santiago del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) acaba de fallar la segunda edición de los Premios Próximos, en los que se reconocen obras y proyectos realizados en la demarcación colegial, en la que se engloban 32 ayuntamientos del sur de la provincia de A Coruña, es decir, de las áreas de Compostela y Barbanza.

Un total de 40 propuestas se presentaron a esta convocatoria de los premios, de las cuáles el jurado eligió finalmente 11 obras ganadoras. El jurado estuvo compuesto por los arquitectos Sergio Sebastián Franco (Calatayud, 1976), Cristina García Fontán (Cotobade, 1976) y Ricardo Sánchez Lampreave (Madrid, 1957).

Los miembros del jurado destacaron "el alto nivel de las propuestas presentadas, que atesoran grandes dosis de arquitectura de calidad".

Igualmente, resaltan que “la variedad de los programas presentados, de los tipos de intervención requeridos y de las localizaciones y sus contextos, más allá de dificultar la elección, volvieron a demostrar la solvencia y la versatilidad de la arquitectura para satisfacer las pujantes necesidades de una sociedad enfrentada al futuro desde su historia y su tradición”.

Entre las actuaciones galardonadas figura el centro de hidroterapia de Albeida (Outes), diseñado por Alfonso Salgado Suárez y Francisco Xabier Liñares Túñez (del estudio Salgado y Liñares S.L.P.).

"La obra, ubicada en un conjunto preexistente, completa el complejo desde una intervención precisa e integrada. Destaca la delicadeza en el uso de la madera y la piedra, así como la recuperación de la relación con el agua y el paisaje a través de una atmósfera serena y profundamente vinculada al lugar", destaca el jurado.

Vistas desde una de las estancias del centro de hidroterapia de Albeida (Outes). / Cedida

También resultó distinguido el apeadero de autobuses de Ribeira, ubicado en la avenida del Malecón, diseñado por Santiago Rey Conde e Ismael Ameneiros Rodríguez. En este caso, el jurado valora "la competencia de la arquitectura para enfrentarse a un programa sencillo con la ambición de que su singular poética mejore también el entorno inmediato".

Añade que "merecen ser destacados el interés por atenuar el ruidoso paisaje industrial posterior y la elección del hormigón armado para asegurar la durabilidad".

Igualmente resultó galardonada la rehabilitación del Pazo do Martelo de Rianxo, diseñada por Sandra González Álvarez. "La intervención destaca por la complejidad técnica de revertir actuaciones incompatibles realizadas sobre un inmueble BIC, recuperando la lógica constructiva original desde criterios de sostenibilidad y circularidad", destaca el jurado.

Interior del rehabilitado Pazo do Martelo de Rianxo. / Cedida

Respecto a esta actuación se valoran especialmente "la sobriedad material del proyecto y el protagonismo de la madera en la construcción de una atmósfera interior cálida y contemporánea, resolviendo con sensibilidad la adaptación del pazo a un nuevo uso público y cultural".

Escuela infantil de Cacheiras (Teo). / Cedida

También fue premiada la reforma de la escuela infantil de Cacheiras (Teo), diseñada por Óscar Andrés Quintela e Iván Andrés Quintela (de Arrokabe S.L.P.). El jurado destaca "la capacidad de la arquitectura para responder con mesura y eficacia a un encargo discreto, así como la adaptación del edificio a las actuales exigencias medioambientales y la reordenación del entorno patrimonial, favoreciendo su peatonalización".

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La gala de entrega de los premios Próximos tendrá lugar el sábado 6 de junio en el Teatro Principal de Santiago.