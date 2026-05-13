La cofradía de A Pobra, entre las entidades beneficiarias de la andaina solidaria de Congalsa

La X Andaina Solidaria de Congalsacombinará la recogida de alimentos no perecederos y aportaciones económicas para apoyar al tejido social y al sector del mar de la comarca del Barbanza.

Los detalles de la iniciativa, con inscripciones abiertas hasta el 21 de mayo, fueron presentados por Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de Congalsa, junto a representantes de entidades colaboradoras y beneficiarias.

La presentación tuvo lugar en la cofradía de A Pobra, entidad a la que se destinará una parte de los fondos recaudados en la caminata. Por primera vez, la firma pobrense apoyará a una entidad del sector marítimo afectada por la caída de la producción marisquera en la zona.

“Como empresa estrechamente ligada al mar, queremos respaldar a quienes viven de la actividad pesquera y marisquera, un sector esencial para nuestro entorno”, explicó Cañas.

Al mismo tiempo, la directiva de la compañía puso en valor el apoyo a la cofradía en estos momentos de especial dificultad para la organización, señalando que “es una forma de devolver al mar y a sus profesionales parte de todo lo que nos aporta cada día”.

Otras entidades beneficiarias

La empresa apoyará también, por primera vez, la labor de Cruz Roja en Ribeira. Además, continuará colaborando con entidades como Cáritas de Santa María A Antiga do Caramiñal, Cáritas Parroquial de Santa Uxía de Ribeira e ICE Renovación.

En este sentido, Congalsa destinará los alimentos recaudados a las ONG's y convertirá los kilómetros recorridos en una aportación económica equivalente en euros, a lo que sumará una aportación adicional que se repartirá entre todas las entidades beneficiarias.

En el acto estuvieron presentes también el patrón mayor pobrense, Enrique Maceiras; Manuel Antonio Villar, consiliario de Cáritas de Santa María A Antiga do Caramiñal; Manuel Mirás, secretario de Cáritas Parroquial de Santa Uxía de Riveira; José Urbano Mariño, representante de ICE Renovación; y Ángeles Mera, presidenta de Cruz Roja de Ribeira.

En esta nueva edición la marcha saldrá a las 09.30 horas del 24 de mayo de la Plaza de Segundo Durán, en A Pobra, con un recorrido circular de unos 10 kilómetros, concebido para ser realizado en dos horas, que transcurrirá por diversos enclaves de atractivo turístico del municipio, como A Pedra da Moura, Punta de Cabío o la playa de A Laxe.

El trazado fue diseñado por la Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar-A Orixe, entidad colaboradora de la andaina desde 2024. Su tesorero, Saturio Ferreiro, agradeció a Congalsa su colaboración con la asociación y animó a la participación.

En este sentido, señaló que “aproximadamente el 80% del recorrido previsto este año transcurrirá por la Ruta A Orixe, lo que contribuirá a una mayor visibilización de este itinerario tanto entre la población de la comarca como entre quienes nos visitan”.

Dicha ruta pone en valor el vínculo entre la comarca del Barbanza y el Camino de Santiago.

En representación del Ayuntamiento de A Pobra, que colabora con la iniciativa mediante medios logísticos y de Protección Civil, intervino la segunda teniente de alcalde, Patricia Lojo, quien afirmó que “esta iniciativa es un ejemplo de los valores que representa Congalsa: solidaridad, compromiso, cooperación y apoyo a las entidades que trabajan cada día con las personas que más lo necesitan”.

Asimismo, señaló que “en esta edición queremos resaltar especialmente ese respaldo al sector del mar, que forma parte de nuestra identidad colectiva y que atraviesa momentos complejos”. Finalmente, Patricia Lojo animo a los vecinos del municipio a sumarse a la iniciativa solidaria.

Datos clave de la iniciativa

La andaina solidaria, enmarcada en las políticas de responsabilidad social corporativa de Congalsa, celebró su primera edición en 2016 y, desde entonces, se ha desarrollado de forma anual, con la excepción de 2024.

Durante los años de mayor impacto de la pandemia, en 2020 y 2021, se llevó a cabo en modalidad virtual. Posteriormente, recuperó su carácter presencial e incorporó la posibilidad de participación online mediante la adquisición de un dorsal 0 solidario.

“La iniciativa, que aúna deporte, convivencia y solidaridad, está promovida por el Proyecto Personas, un programa de la empresa orientado a favorecer el bienestar y la cohesión entre la plantilla mediante diferentes acciones de carácter social y cultural, principalmente”, destacó Cañas.

Al tiempo, aseguró que “desde su puesta en marcha, más de 3.000 personas han participado en esta acción solidaria, que ha permitido donar alrededor de 50.000 euros al tejido social del Barbanza”.

Modalidades de participación y cuotas

Los interesados en participar aún disponen de ocho días para inscribirse a través de la web Deporticket.com. Se han establecido tres modalidades de adhesión: la individual, a partir de 13 años, con una cuota de 5 euros; la familiar, que permite la inscripción de un adulto junto a un máximo de tres menores por el mismo precio; y el dorsal 0, destinado a quienes deseen realizar una aportación solidaria sin participar en la caminata.

Junto a esto, los caminantes deberán aportar al menos un kilo o un litro de alimentos no perecederos, que se recogerán al inicio del evento.

La directora de Relaciones Externas de Congalsa quiso reconocer la colaboración del ribeirense Abraham Benítez, referente en la promoción del voluntariado deportivo y la inclusión a través del deporte en la comarca, por la donación de una pieza artística de su autoría para la promoción de la iniciativa: la recreación de un dolmen, que será sorteada entre todos aquellos que participen en la andaina.

Finalmente, Isabel Cañas agradeció la labor de la asociación Amicos, entidad que trabaja por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, cuyos usuarios actuarán como voluntarios durante la acción solidaria para entregar las camisetas de la iniciativa a los participantes.

Congalsa es una empresa de alimentación de referencia en Galicia especializada en productos del mar congelados y platos preparados para los canales retail y foodservice. Con una trayectoria de crecimiento sostenido y una clara apuesta por la internacionalización, la compañía mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, el compromiso con su entorno, la innovación y la diversificación de su cartera de productos.

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En el último ejercicio, correspondiente a 2025, facturó 179 millones de euros.