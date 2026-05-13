Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en San LourenzoVía verdeTanxugueirasOkupas BertamiránsHantavirus
instagram

José Luís Veiras Manteiga dóalle ao Concello de Lousame 60 obras gráficas orixinais e inéditas da súa autoría

Están realizadas en papel, de diferentes medidas e con diferentes técnicas, e foron realizadas entre 1971 e 2025

Pola esquerda, Eduardo Agraso, José Luís Veiras Manteiga, Teresa Baluja, Esteban Ares e Silvia Agrafojo.

Pola esquerda, Eduardo Agraso, José Luís Veiras Manteiga, Teresa Baluja, Esteban Ares e Silvia Agrafojo. / Cedida

Suso Souto

Lousame

“Hoxe é un día histórico para Lousame porque un dos artistas máis importantes dos que aquí residen e Fillo Adoptivo do municipio quixo deixar a súa obra de forma altruísta para goce dos nosos veciños e veciñas”, dixo o alcalde, Esteban Ares, antes de asinar este mércores o convenio de doazón ao Concello de 60 obras gráficas orixinais e inéditas de Veiras Manteiga.

No estiveron presentes, ademais do propio autor, residente na parroquia de Camboño, a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, e os xestores culturais municipais Eduardo Agraso e Teresa Baluja.

“É un orgullo recibir esta doazón dun artista de renome como é Veiras Manteiga, a quen lle damos as grazas pola súa xenerosidade e por estar sempre dispoñible para apoiar as actividades culturais que promovemos dende o Concello”, apuntou o rexedor.

"Agora temos a obriga de rehabilitala, coidala e poñela en valor para darlle a difusión que merece para que todos os veciños e veciñas, tanto de Lousame como da comarca, poidan coñecela”, engadiu.

54 anos de traballo

Pola súa banda, José Luís Veiras Manteiga agradeceu a colaboración do Concello de Lousame e salientou que “os concellos pequenos e rurais tamén teñen dereito a acceder á cultura e a todas as actividades relacionadas con ela. Quero que o Concello onde estou encantado de vivir teña unha sala que expoña unha obra de 54 anos. Que a xente a vexa e opine, porque hai diferentes estilos, diferentes técnicas porque é un compendio de 54 anos de traballo e non fixen sempre a mesma cousa”.

Neste sentido, compre lembrar que o pasado mes de decembro Esteban Ares xa anunciara que o Concello estaba comezando a traballar na posta en marcha dun museo que recolla as obras de José Luís Veiras Manteiga, así como as do outro Fillo Adoptivo de Lousame, o fotógrafo Alfonso Costa, para que tiveran o espazo que merecían e puideran ser desfrutadas por todos os veciños e veciñas. “Hai temas que non están nesta cesión, porque entón serían máis dun cento de obras e xa non sería unha sala, terían que facer un castelo”, bromeou Veiras Manteiga.

O alcalde lembrou que todo este proceso xurdiu o pasado 7 de agosto de 2025, data na que Veiras Manteiga foi nomeado Fillo Adoptivo e expresou verbalmente a súa vontade de doar de maneira incondicional e gratuíta obras da súa autoría realizadas en papel ao Concello, “sendo a súa intención chamar a atención sobre a vinculación histórica do Concello coas fábricas de papel e con Domingo Fontán”, recordou Ares.

As 60 obras doadas foron realizadas entre 1971 e 2025. Todas elas están realizadas en papel e as súas medidas son moi variadas: dende o pequeno formato de 0,17 por 0,21 metros ata a máis grande, de 1,20 por 0,80 metros. Como técnicas, o autor emprega dende o rotulador e o lapis, á tinta chinesa, a acuarela, o acrílico, a sanguina, as tintas e tamén técnicas mixtas.

Noticias relacionadas

Así mesmo, Veiras Manteiga fixo hoxe entrega aos xestores culturais do Concello dun dossier no que aparecen as obras numeradas, documentación fotográfica de cada unha delas, así como unha información detallada sobre as mesmas (autor, título, ano de execución, técnica e medidas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents