Villaverde destaca en Boiro o sector do mexillón como "motor estratéxico da acuicultura galega"

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou este mércores as instalacións da Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) en Boiro para coñecer a situación actual da súa actividade.

O encontro permitiulle coñecer de primeira man os avances no traballo da organización e reforzar a colaboración da Xunta "cun sector que é pilar básico da actividade acuícola na nosa comunidade", dixo.

Con este encontro, a responsable autonómica ratificou o compromiso coa miticultura galega, "líder europea en produción e exemplo de sustentabilidade", sinalou.

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"A valorización do produto nos mercados e o apoio á cadea mar-industria seguen a ser prioridades estratéxicas para asegurar a rendibilidade e futuro desta actividade extractiva nas rías galegas", dixo a conselleira.