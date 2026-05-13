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Villaverde destaca en Boiro o sector do mexillón como "motor estratéxico da acuicultura galega"

A conselleira do Mar visitou as instalacións da Organización de Produtores de Mexillón de Galicia

Marta Villaverde, este mércores nas instalacións de Opmega, en Cabo de Cruz.

Marta Villaverde, este mércores nas instalacións de Opmega, en Cabo de Cruz. / Cedida

Suso Souto

Boiro

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou este mércores as instalacións da Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) en Boiro para coñecer a situación actual da súa actividade.

O encontro permitiulle coñecer de primeira man os avances no traballo da organización e reforzar a colaboración da Xunta "cun sector que é pilar básico da actividade acuícola na nosa comunidade", dixo.

Con este encontro, a responsable autonómica ratificou o compromiso coa miticultura galega, "líder europea en produción e exemplo de sustentabilidade", sinalou.

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"A valorización do produto nos mercados e o apoio á cadea mar-industria seguen a ser prioridades estratéxicas para asegurar a rendibilidade e futuro desta actividade extractiva nas rías galegas", dixo a conselleira.

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