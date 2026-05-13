Villaverde destaca en Boiro o sector do mexillón como "motor estratéxico da acuicultura galega"
A conselleira do Mar visitou as instalacións da Organización de Produtores de Mexillón de Galicia
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou este mércores as instalacións da Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) en Boiro para coñecer a situación actual da súa actividade.
O encontro permitiulle coñecer de primeira man os avances no traballo da organización e reforzar a colaboración da Xunta "cun sector que é pilar básico da actividade acuícola na nosa comunidade", dixo.
Con este encontro, a responsable autonómica ratificou o compromiso coa miticultura galega, "líder europea en produción e exemplo de sustentabilidade", sinalou.
"A valorización do produto nos mercados e o apoio á cadea mar-industria seguen a ser prioridades estratéxicas para asegurar a rendibilidade e futuro desta actividade extractiva nas rías galegas", dixo a conselleira.
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Ni un solo ladrillo: así es la espectacular Casa Caracola a una hora de Santiago que desafía la arquitectura
- Santiago arrasa en los Premios 'Próximos' de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
- Héctor Galán y la plantilla ACB del Obradoiro: “Quintela, Barcello y Barrueta tienen contrato para el año”
- Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago
- Entramos en uno de los pisos okupados de Bertamiráns