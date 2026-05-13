Volve a feira de oportunidades Pink Noia esta fin de semana con 32 comercios participantes
Ofrecerán descontos do vinte por cento e haberá animación musical nas rúas
A asociación Noia Históricacelebrará esta fin de semana a décimo quinta edición da feira de oportunidades Pink Noia, na que participarán 32 establecementos comerciais da localidade.
A cita será presentada este xoves polo alcalde, Francisco Pérez; o director xeral de Comercio, Gabriél Alén; a presidenta de Noia Histórica, Alba Expósito; a secretaria da entidade, Maricarmen Vázquez; e a tesoureira, María Jesús Froján.
A feira desenvolverase o venres 15, o sábado 16 e o domingo 17 de maio. Salvo algunhas excepcións, nas que os comercios terán ofertas puntuais, a maioría dos establecementos participantes ofrecerán un vinte por cento de desconto en todos os seus artigos.
Ademais de reparto de chuches e animación musical nas rúas, o domingo, Día das Letras Galegas, haberá inchables na alameda, de 11.00 a 14.00 horas, para rapazes de diferentes idades.
O sábado ao mediodía, na Praza do Curro, Noia Histórica entregará as corenta sillas de praia da campaña Ola Primavera aos clientes que xuntaron os cinco tíckets de compra de cinco tendas diferentes durante o mes de abril.
Ademais, unha completa programación do Concello complementará esta edición de Pink Noia durante toda a fin de semana, polo que a cita de Noia Histórica promete ser todo un éxito.
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- Ni un solo ladrillo: así es la espectacular Casa Caracola a una hora de Santiago que desafía la arquitectura
- Santiago arrasa en los Premios 'Próximos' de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas
- Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
- Héctor Galán y la plantilla ACB del Obradoiro: “Quintela, Barcello y Barrueta tienen contrato para el año”
- Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago
- Entramos en uno de los pisos okupados de Bertamiráns