La Xunta expone el proyecto de la senda peatonal y ciclista sonense, para la que expropiará 23 parcelas

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el alcalde de O Porto do Son, Luis Oujo, visitaron este miércoles la zona en la que el Gobierno gallego construirá una senda peatonal y ciclista, a ambos lados de la carretera AC-550, para reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad sostenible.

En la visita participó también la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire.

Do Campo anunció que la Consellería sometió ya el proyecto a información pública, durante 30 días, para los trámites expropiatorios. Para llevar a cabo las obras será necesario expropiar 26 parcelas, con una superficie total de 687 metros cuadrados.

Según las previsiones de dicho departamento autonómico, el proyecto de trazado podrá quedar aprobado en el tercer trimestre del año, mientras que el proyecto constructivo estaría listo en el último trimestre.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 14 meses. La actuación contará con una inversión autonómica superior a los 2,6 millones de euros y permitirá crear dos itinerarios independientes de uso compartido para peatones y ciclistas a lo largo de la citada vía autonómica.

La obra fue aprobada provisionalmente por el Consello da Xunta para su sometimiento a información pública y supone un nuevo paso en el compromiso del Ejecutivo gallego con el avance de las comunicaciones y la conectividad en los ayuntamientos costeros.

El primero de los tramos previstos se desarrollará por el margen izquierdo de la AC-550, entre Linteiros y A Gafa, a lo largo de algo más de un kilómetro, conectando con la zona donde comienzan las aceras que llegan hasta Portosín.

El segundo itinerario discurrirá por el margen derecho de la vía autonómica, entre Freixedo y O Campo do Prado, con un recorrido total de 3,2 kilómetros.

La delegada destacó que esta intervención “permitirá avanzar en un modelo de movilidad más segura y accesible, al tiempo que favorecerá los desplazamientos a pie o en bicicleta entre distintos núcleos del municipio".

La representante del Gobierno autonómico valoró la importancia de una obra “muy demandada por el alcalde y por los vecinos” y que contribuirá a mejorar la seguridad de los peatones en una carretera con elevada intensidad de tráfico.

En lo referente a las características técnicas, la senda se proyectará adyacente a la carretera, manteniendo el trazado actual de la AC-550, con un ancho superior a los dos metros y un arcén de un metro.

El pavimento será de hormigón bicapa y se incluirán elementos de accesibilidad en los cruces y en las paradas de autobús.

La actuación contempla también la ejecución de drenajes, muros de contención y estructuras singulares para salvar los ríos Ornanda y Quintáns mediante pasarelas de 9 y 15 metros de luz, respectivamente.

Además, se mejorará la accesibilidad de seis paradas de autobús situadas a lo largo del recorrido. Tres de ellas se mantendrán en su localización actual, adaptadas a las nuevas condiciones de la senda, mientras que las otras tres serán reubicadas.

También se habilitarán aparcamientos y se renovarán los refugios. Las actuaciones previstas se financiarán con fondos del programa operativo Feder 2021-2027.

Noticias relacionadas

Con esta obra, la Xunta continúa impulsando actuaciones orientadas a una Galicia más vertebrada y conectada, apostando por infraestructuras que favorezcan desplazamientos más cómodos, accesibles y seguros.