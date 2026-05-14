El conservatorio de Ribeira acoge este mes un ciclo formativo del Aula Galega de Saxofón
Participarán Xabier Casal, profesor en Baleares, y Takahiro Mita, como pianista acompañante, docente en Aragón
El conservatorio de Ribeira acogerá este mes de mayo la decimoctava edición del Aula Galega de Saxofón, un ciclo formativo alrededor de dicho instrumento con participación de alumnado de dicho centro y de otros de varios puntos de Galicia.
"Nuestro conservatorio registra una gran actividad y cuenta con un alto número de alumnado, lo que demuestra que Ribeira es tierra de músicos. Por ello, desde el Ayuntamiento continuamos apostando por acercar formación profesional en esta materia, contando con músicos de relevancia internacional", señaló la concejala de Educación, Nucha Brión.
La edil añadió que "en breve finalizarán los ciclos de Flauta y Música Antigua".
Brión, que presentó las actividades acompañada por el director y el secretario del conservatorio, Álvaro López y José Fungueiriño, respectivamente, dijo que "el perfil es de estudiantes del Grado Profesional y del Grado Superior que tienen una inquietud por completar la formación que reciben en su centro con profesorado de relevancia internacional que desarrolla su actividad fuera de Galicia".
Este fin de semana, el alumnado ofrecerá unas audiciones para poner punto final al segundo cuatrimestre, correspondiente a los meses de febrero a mayo, en las que también participará el profesor de saxofón Xabier Casal, del Conservatorio Superior de las Islas Baleares, con Takahiro Mita como pianista acompañante, del Conservatorio Superior de Música de Aragón.
La música sonará este sábado 16 de mayo, a las 19.30 horas, y el domingo 17, a las 18.00 horas, en el salón de actos. También habrá soporte técnico a cargo de Roi Barros, como colaborador de la actividad, quien asumirá pequeños arreglos en los saxos del alumnado que lo precise.
Por otra parte, ya está abierto el plazo de matrícula para el Grado Elemental y el Grado Profesional; el trámite se podrá formalizar hasta el 22 de mayo. En lo que respecta al calendario de pruebas, el 10 de junio, a partir de las 16.00 horas, estará orientado al 1° Grado Profesional y, el 11 de junio, desde las 16.30 horas, al 1º Grado Elemental.
Los días 17 y 18 de junio habrá pruebas para cursos distintos al primero a partir de las 16.00 horas.
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