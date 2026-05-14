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Investigan la aparición de un cadáver en una acera de Boiro

El cuerpo tiene un golpe en la cabeza y estaba en un charco de sangre

Oficinas del 112-Galicia.

Oficinas del 112-Galicia. / Cedida

Suso Souto

Boiro

La Guardia Civil investiga las causas y las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver apareció en una acera del centro urbano de Boiro en la mañana de este jueves.

El cuerpo tiene un fuerte golpe en la cabeza y apareció en un gran charco de sangre en una acera de la avenida de Barraña.

Se trata de un hombre de mediana edad y ,en principio, el cuerpo no presenta signos de muerte violenta.

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A la espera de que se realice la autopsia, se investiga si pudo tratarse de un suicidio o de una muerte accidental, o si pudo ser víctima de un atropello.

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