Noia acolle este sábado un foro sobre o papel das mulleres na pesca, o marisqueo e a cadea mar-industria

Promóveo a Deputación da Coruña e participarán mariscadoras, redeiras, investigadoras e traballadoras da industria transformadora e das confrarías

Imaxe de arquivo dunha mariscadora no porto do Testal, en Noia. / Suso Souto

Noia

A Deputación da Coruña celebra este sábado 16 de maio en Noia o Día Internacional da Muller no Sector Marítimo, unha xornada que ten como obxectivo visibilizar e reivindicar o papel das mulleres no conxunto no sector da pesca, o marisqueo e cadea mar-industria.

O acto terá lugar no Coliseo Noela, de 11.00 a 14.00 horas, e contará coa asistencia do presidente da Deputación, Valentín González Formoso, que clausurará o acto, a deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, o alcalde Noia, Francisco Pérez, e a presidente de Anmupesca, Pilar Otero, así como representantes das mulleres do mar de Galicia.

A xornada está organizada pola Deputación da Coruña e coordinada por Anmupesca, nunha aposta conxunta por recoñecer a contribución decisiva, aínda que moitas veces invisble, das mulleres ao sector marítimo-pesqueiro desde unha perspectiva ampla e conectada coa realidade actual do mar.

Trátase da primeira vez que esta data se conmemora a nivel provincial na Coruña, un territorio profundamente ligado ao mar e no que a presenza das mulleres resulta decisiva en numerosos ámbitos da actividade pesqueira.

Segundo o Mapa das Mulleres na Pesca elaborado por Anmupesca para a Deputación da Coruña co obxectivo de radiografar a presenza feminina no sector, máis de 6.000 mulleres desenvolven a súa actividade profesional nos distintos eslabóns da cadea de valor do sector.

Esta cifra dá conta da dimensión económica, social e territorial da súa achega e converte a provincia nun espazo especialmente significativo para acoller unha conmemoración destas características.

Tras a apertura institucional, a xornada contará cunha mesa redonda titulada Mulleres no mar: pasado, presente e futuro, na que mariscadoras, redeiras, traballadoras da industria transformadora e das confrarías ou investigadoras relacionadas co sector do mar exporán os seus puntos de vista sobre a situación actual e os retos de futuro que a muller ten no mundo do mar e a pesca.

O acto rematará cunha entrega de galardóns na que se recoñecerá a distintas mulleres ou colectivos pola súa traxectoria profesional ou a súa contribución (desde diferentes ámbitos) a visibilizar as mulleres do mar de Galicia.

