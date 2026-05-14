O Club de Xubilados de Lousame retoma as andainas polo Camiño da ría de Muros-Noia
A primeira etapa, entre Portobravo e Fontefría, terá lugar o domingo 31 de maio
O Club de Xubilados de Lousame, en colaboración co Concello, organiza unha serie de andainas polo Camiño a Santiago da ría de Muros-Noia. Unha viaxe aberta a toda a veciñanza de Lousame e da comarca que terá lugar ao longo de tres etapas que se desenvolverán os domingos 31 de maio e 7 e 14 de xuño.
O prezo por participar en calquera das tres etapas é de 5 euros, para custear o prezo do autobús para levar aos camiñantes do punto de encontro (a Praza Teodomiro Hidalgo) ao punto de inicio da andaina e traelos de volta ao rematar. As inscricións para a primeira etapa están abertas no Club de Xubilados, na web www.bandoticket.com ou enviando un whatsapp ao 653 221 655.
O alcalde, Esteban Ares García, e a concelleira de Deportes, Mariel Agrafojo, coincidiron en felicitar á directiva do club por esta nova iniciativa, “unha máis do completo programa de actividades que organizan ao longo do ano", dixo a edil.
"É unha actividade que pon en valor o Camiño da ría de Muros-Noia, que pasa polo noso concello, e ao mesmo tempo fomenta hábitos saudables e serve de punto de encontro social, polo que é moi recomendable”, sinalou o alcalde.
Pola súa banda, Francisco Avelino García e Isabel González, presidente e vicepresidenta da entidade, agradeceron ao Concello a colaboración nestas andainas, guiadas polo técnico municipal de Deportes, Germán Romero, e polo técnico municipal de Voluntariado, Xosé Manuel Outeiral.
“Deixaramos un pouco aparcadas estas andainas por cuestión meteorolóxicas. Agora que vén o bo tempo queremos retomalas e convidamos non so aos asociados ao club senón a todos os veciños e veciñas a que se apunten e descubran connosco os atractivos desta ruta xacobea”, apuntou Francisco Avelino García.
Percorridos
Despois de cubrir as primeiras etapas a finais de 2025 entre O Porto do Son e Noia, e entre Muros e Noia, cunha media de preto de medio cento de participantes, o Club de Xubilados de Lousame viuse obrigado a suspender as tres seguintes debido ás malas condicións meteorolóxicas.
Agora, a primeira etapa terá lugar o 31 de maio, cun percorrido integramente por Lousame entre Portobravo e Fontefría, seguindo a beira do río Vilacoba ata San Xusto.
“É a máis complexa das tres, cunha distancia de 13 km”, sinala Germán Romero, quen apunta que as características do terreo “obrigan a que as persoas participantes veñan máis preparadas. Non poden participar con zapatos nin con zapatillas deportivas que non estean adaptadas ao terreo, xa que poden causar esvaróns e non son recomendables”.
Salvo esa apreciación sobre o equipamento preciso, o percorrido discorre por unhas fermosas paisaxes dun bosque de ribeira perfectamente conservado ao longo de 10 km.
A segunda etapa terá lugar o domingo 7 de xuño, entre Fontefría e Bertamiráns. “É a etapa máis sinxela porque é chan ou con pendente descendente na súa maioría e xa se pode levar calzado normal porque vai por pistas forestais e asfalto”, puntualizou Germán Romero.
Finalmente, o domingo 14 de xuño terá lugar a derradeira etapa entre Bertamiráns e a Praza do Obradoiro, 14 km de dificultade media, xa que hai algunha pendente pero non moi pronunciada. Por iso, dende o Concello de Lousame fan un chamamento á participación veciñal para coñecer esta ruta xacobea que atravesa Lousame.
