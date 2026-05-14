O PSOE de Ribeira reclama unha actuación integral na rúa Correos
A formación urxe tamén medidas ante unha obra da zona que leva 14 anos abandonada
O PSOE de Ribeira levará ao próximo pleno unha proposición para reclamar unha actuación integral na rúa Correos, situada nun punto especialmente relevante do centro urbano, entre as vías Lugo e Marcial de Adalid.
O portavoz socialista, Francisco Suárez-Puerta, considera que esta rúa “non pode seguir sendo o espazo esquecido no medio de Ribeira”.
O edil lembra que nos últimos anos desenvolvéronse melloras en diferentes rúas próximas, como Rosalía de Castro, Lugo e Otero Pedrayo, e que tamén están previstas actuacións nas vías Uxío Novoneyra e Cristóbal Colón.
Por iso, considera "incoherente" que a rúa Correos "continúe presentando un estado evidente de abandono, cun pavimento deteriorado, gretas, parches, humidades, desniveis e zonas irregulares que afectan á seguridade, á accesibilidade e á imaxe urbana desta parte de Ribeira".
A proposta socialista tamén pon o foco na obra abandonada existente na contorna da rúa, "que leva degradándose cando menos arredor de catorce anos".
A parcela presenta estruturas inacabadas, ferralla oxidada, restos de materiais, lixo acumulado, vexetación descontrolada e elementos que xeran preocupación entre a veciñanza.
Suárez-Puerta sinala que “non estamos ante unha simple cuestión estética, senón ante un problema de seguridade, salubridade, convivencia e respecto por toda a veciñanza”.
"Segundo trasladan veciñas e veciños da zona, o estado actual da rúa e da obra abandonada estaría favorecendo usos indebidos, incluíndo o consumo e o trapicheo de drogas, ao existir recunchos pouco visibles, valados, zonas escuras e unha clara falta de control", indica Suárez-Puerta.
Para o edil socialista, "esta situación agrava aínda máis a necesidade de actuar con urxencia, porque a degradación urbana acaba xerando tamén problemas de convivencia e inseguridade".
Finalmente, reclama que o Concello revise o estado da licenza, o cumprimento das súas condicións, a seguridade da parcela e as medidas que procedan conforme á normativa.
Tamén solicita que, mentres non exista unha solución definitiva, se adopten medidas inmediatas de limpeza, retirada de residuos, control da maleza, revisión dos valados e mellora da iluminación.
“O centro de Ribeira non pode avanzar por un lado e retroceder por outro. A rúa Correos necesita unha resposta seria e unha actuación integral que a incorpore de verdade na renovación urbana que se está levando a cabo”, sinalou o portavoz socialista.
