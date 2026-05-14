Patrimonio, documentalismo fotográfico y móviles centran el programa del nuevo ciclo formativo para mayores de 50 años en Ribeira

El teniente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, y la edil de Educación, Nucha Brión, presentaron este jueves una nueva edición del programa de la USC Camiños de coñecemento e experiencia, dirigido a mayores de 50 años.

La nueva edición de este ciclo formativo se centrará en el patrimonio, la fotografía y los teléfonos móviles, siguiendo la metodología teórico-práctica.

"Ya son diez años en los que, desde la Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración con la Consellería de Política Social, se acerca el conocimiento científico a las personas mayores de 50 años de una manera próxima y amena", dijo Brión.

"Los participantes tendrán la oportunidad de mejorar su formación sobre historia y documentalismo fotográfico, así como aprender a hacer un uso más provechoso del teléfono móvil", añadió.

Por su parte, Vicente Mariño indicó que el Concello apoyará las salidas culturales programadas en este itinerario formativo. "En una sociedad el acceso al conocimiento no puede entenderse como un privilegio reservado a una etapa concreta de la vida. Compartir experiencias y mantenerse intelectualmente activo es una oportunidad permanente", dijo el edil.

El seminario O documentalismo fotográfico: do photo-secession ás redes sociais marcará el inicio de las clases el 5 de junio, a cargo de Katia Cino Rouco, investigadora del departamento de Pedagoxía e Didáctica de este programa universitario, quien impartirá también un taller el día 11.

José Manuel Vázquez Lijó, profesor y colaborador del IV Ciclo, impartirá el curso Pazos: microcosmos de antano el día 8, y guiará una visita cultural al Pazo de Goiáns (Boiro) el día 9.

Y los días 10 y 12 será el turno de Álvaro Dosil Rosende, profesor de la Facultade de Ciencias da Educación, con el curso titulado O uso do móbil, sácalle partido.

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Las clases se impartirán en horario de tarde en el centro cultural Lustres Rivas. El plazo de matrícula ya está abierto y se puede formalizar gratuitamente en la propia instalación, a través del email normalizacion@ribeira.gal o llamando al número de teléfono 981 835 650.