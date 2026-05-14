La Vía Querinissima, de la que forma parte el Camino de Santiago por la ría de Muros-Noia, ya es Itinerario Cultural Europeo

El Consejo de Europa acaba de declarar la Via Querinissima (de la que forma parte el Camino de Santiago por la ría de Muros-Noia) como Itinerario Cultural Europeo. Se trata de uno de los reconocimientos europeos más prestigiosos dedicados a los itinerarios culturales que promueven los valores compartidos del continente, el diálogo intercultural, la conservación del patrimonio y la cooperación entre territorios.

Este reconocimiento representa un hito extraordinario para el proyecto Via Querinissima, que fue creado para realzar el recorrido histórico del noble veneciano Pietro Querini y transformarlo en un puente cultural que conecte a las comunidades, instituciones, territorios y ciudadanos europeos.

La certificación otorgada por el Consejo de Europa confirma el valor cultural, histórico e identitario de la ruta, reconociendo años de trabajo llevado a cabo a través de una red internacional de ayuntamientos, instituciones culturales, universidades y asociaciones comprometidas con la promoción de una visión europea basada en el entendimiento mutuo y el intercambio de un patrimonio común.

«Este reconocimiento marca un momento histórico para Via Querinissima y para todos aquellos que han creído en este proyecto desde el principio. Es el resultado de un esfuerzo colectivo que aúna territorios, conocimientos y visiones bajo el estandarte de la cultura europea», señaló Roberto Ciambetti, presidente de la asociación.

La obtención de esta certificación abre ahora una nueva fase de desarrollo para Via Querinissima, con el objetivo de fortalecer aún más la colaboración internacional, promover iniciativas culturales y turísticas sostenibles, realzar los territorios implicados y difundir los valores europeos a través de un patrimonio histórico y cultural compartido inspirado en el legado de Pietro Querini.

La ruta marítima desde Muros a Santiago fue la principal para navegantes durante siglos, utilizada por peregrinos del norte de Europa y los países mediterráneos, siendo la mayor parte de la peregrinación por mar y los últimos 12 kilómetros a pie. Es la más reciente reconocida por la Catedral de Santiago y la Xunta de Galicia.

Este itinerario forma parte de la Via Querinissima, una ruta cultural y marítima que une Noruega, las Islas Orcadas, Inglaterra, Francia, España y Portugal, siguiendo el viaje que realizó en el siglo XV el noble veneciano Pietro Querini.

Querini emprendió en 1.431 un viaje desde la actual Creta que se acabó truncando y lo llevó, entre otros, a Lisboa y a Galicia, donde visitó la tumba del apóstol en Santiago.

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