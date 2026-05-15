Una empresa de Boiro 'exporta' a Costa Rica y República Dominicana su modelo de revalorización de algas

El centro de formación y emprendimiento Lab Barbanza, de Boiro, recibió la visita de cinco expertas de varias universidades y centros de investigación de la República Dominicana y de Costa Rica interesadas en conocer el modelo de negocio basado en el análisis, tratamiento y revalorización de algas desarrollado por la empresa local Orixe Salgada.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación y Empleo, Roberto Lojo, ejercieron de anfitriones en una visita organizada por el Centro Tenolóxico do Mar (Cetmar) en el marco del proyecto PreMISa, que busca identificar casos de éxito en la transferencia de biotecnología marina al sector privado.

Dicho proyecto está financiado por el Programa Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, coordinado por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica.

La investigación pone especial énfasis en el estudio de moléculas bioactivas y metales pesados.

El Cetmar actúa como consultor especializado para la implementación de actividades en Galicia e innovación tecnológica.

Orixe Salgada, una de las empresas puestas en marcha en el vivero de empresas de Lab Barbanza, se ha convertido ya en un referente por transformar algas (cuya retirada de las playas tiene un importante coste para ayuntamientos y cofradías) en ingredientes biotecnológicos de alto valor para la agricultura y la cosmética.

Las cinco investigadoras (dos del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, dos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y una de la empresa SOS Carbón de la República Dominicana) reciben formación en Galicia en técnicas analíticas y ensayos de laboratorio para la extracción y caracterización de sargazo y para el estudio de las propiedades funcionales de extractos de biomasa.

La jornada formativa abordó retos críticos para la bioeconomía. Los integrantes de la delegación dominicana analizaron el uso de las algas en las industrias globales y la valorización de sus principios activos.

Uno de los puntos clave es el estudio del mercado agrícola, analizando el marco regulatorio y los beneficios de la reducción de un 50% en el uso de fitosanitarios mediante bioestimulantes naturales. Elena Fontán, fundadora de Orixe Salgada y doctoranda en Oceanografía, señaló que la empresa nace de la transferencia científica y apuesta por un modelo de empleo de calidad en el rural y por la inclusión social.

"Este encuentro reafirma la posición de Galicia y de la ría de Arousa como líderes en innovación azul, demostrando que la colaboración internacional y la química verde son herramientas esenciales para convertir los retos ambientales en oportunidades de crecimiento para el territorio", señaló el alcalde boirense.

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La visita sirvió también para dar a conocer las instalaciones de Lab Barbanza, un centro de empleo y emprendimiento que forma parte de la red de espacios de trabajo colaborativos de la Diputación de A Coruña.