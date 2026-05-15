Rifirrafe entre la patronal de Ribeira y el PSOE local sobre el retraso en la tramitación del nuevo polígono

Por si la tramitación del nuevo polígono industrial de Ribeira estuviera poco atascada (ya pasó por las manos de tres alcaldes: Manuel Ruiz, Luis Pérez y María Sampedro) la patronal y el PSOE local se acaban de enzarzar en una polémica diplomática a través de sendos comunicados.

La entidad empresarial lleva años empujando al Concello para agilizar la tramitación del nuevo polígono de Pedras Vermellas. Los primeros pasos en firme se dieron en 2014 al encargarse el estudio de viabilidad y sondear posibles ubicaciones.

Pero no fue hasta septiembre de 2021 cuando el Concello (entonces gobernado por Manuel Ruiz, del PP) sacó a licitación la contratación de los servicios para la redacción de los proyectos de expropiación y de urbanización y los trabajos de arqueología.

En abril de 2024, con el proyecto constructivo ya en su poder, el Concello (a cuyo frente estaba entonces Luis Pérez, del BNG) iniciaba el pago de las expropiaciones.

Pero siguen sin licitarse los trabajos de urbanización, tras haberse completado recientemente (ya con María Sampedro, del PP, en la Alcaldía) una accidentada adquisición de terrenos. Y es que, por error, el Concello había incluido en el proyecto terrenos ubicados en el municipio de A Pobra.

La subida de tono en el diálogo político en torno a este asunto tiene su origen en un comunicado emitido por la patronal el pasado 4 de mayo, en el que su presidente, Francisco Martínez Gude, solicitaba de la Xunta "mayor diligencia".

A renglón seguido, recordaba que el actual Gobierno local (PP-PBBI) "procedió por fin a la compra de las dos parcelas que quedaban para poseer la totalidad de los terrenos y así poder pasar a la fase de licitación de las obras".

Y explicaba además que "ante la gran dificultad económica que esta obra implica", el Ejecutivo local decidió "pasar a la Xunta la continuidad del proyecto".

Este comunicado tuvo inmediata respuesta del edil del PSOE ribeirense, Francisco Suárez-Puerta, que formó parte del anterior Gobierno tripartito con BNG y PBBI. En otro comunicado, el portavoz socialista se sumaba a la reclamación de la patronal "compartiendo su preocupación por la falta de impulso del PP, tanto desde la Xunta como desde el Concello, para sacar adelante el proyecto del nuevo polígono".

Suárez-Puerta añadía que "lo que dice el presidente de la patronal es algo evidente: Ribeira no puede seguir sin polígono", e instaba a las dos citadas administraciones "a dejar de hablar en abstracto y poner sobre la mesa plazos y soluciones".

Pero, lejos de entender esta reflexión como una adhesión, Francisco Martínez emitió otro comunicado, esta vez en respuesta al del PSOE, rechazando "la utilización" del nombre de la patronal "por parte de cualquier partido político".

Martínez reivindica la "total independencia de acción" de la entidad y, respecto a la nota de los socialistas, pide "que no nos utilicen para sus peleas y logros políticos".

Martínez explica que "somos políticamente neutrales" y le recuerda a Suárez-Puerta que el 5 de octubre de 2024 (con el PSOE en el Gobierno local) se reunió con él para hablar del retraso del nuevo polígono y que, desde esa fecha, pasó a ser "beligerante para con nosotros, torpedeando nuestras acciones".

Cita, al respecto, la negativa del Concello a la cesión de la Plaza de España en Navidad para una actividad de la patronal, y "la denuncia de favoritismo hacia nosotros por parte de Portos de Galicia para la instalación de la pista de hielo".

Finalmente, el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira le pide a los socialistas "que no nos utilicen diciendo que nos apoyaron", pues "fue todo lo contrario". Y añade: "usted en persona, señor Suárez-Puerta".

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Ambos coinciden, al parecer, en el fondo, pero no en la forma. En eso... y en que el proyecto va con demasiado retraso.