Cine, espectáculos, música e literatura para animar o Mes das Letras en Noia
O escritor noiés Ismael Ramos presenta hoxe no Edificio do Casino o seu libro ‘A parte fácil’
Co gallo do Día das Letras Galegas, o Concello de Noia elaborou unha programación de actividades pensada «para que toda a veciñanza, independentemente da idade ou dos seus intereses, poida celebrar este día», explicou a edil de Cultura, Chelo Martínez, durante a presentación das iniciativas. A vila mariñeira utilizará o cine, a música, os espectáculos familiares e a literatura para converter esta celebración tan especial nun punto de encontro cultural aberto e participativo.
Trala proxección do filme Antes de Nós (centrado na vida de Castelao), onte no Teatro Coliseo Noela, a literatura contemporánea será o tema protagonista da xornada de hoxe coa presentación do libro A parte fácil, a cargo do escritor local Ismael Ramos. A obra inclúe o relato A lebre, gañador do prestixioso galardón internacional Premio O. Henry. O acto terá lugar no Edificio do Casino ás 20.30 horas, no segundo andar.
Polo Día das Letras Galegas, domingo 17, o Concello concentrará as propostas centrais. A xornada comezará ás 12.00 horas cunha ofrenda floral aos bustos de María Mariño e Antón Avilés de Taramancos na Alameda. A continuación, ás 12.15 horas, Serafín Marcos realizará a intervención Begoña Caamaño, a voz das mulleres silenciadas na porta do Claustro do Concello, en homenaxe á escritora das Letras Galegas deste ano.
A música e o lecer tamén terán un papel destacado nesta xornada festiva. Ás 13.00 horas, o grupo Jaitas Blues actuará na Alameda. Xa pola tarde, ás 19.00 horas na Alameda, chegará o espectáculo familiar de Peter Punk, Con lingua propia, unha proposta de circo, malabares e xogos. Ás 20.30 horas, o Teatro Coliseo Noela acollerá Cantares Atlánticos, no que o dúo artístico formado por Soledad Vidal e Aurelio Viribay combinará vídeo, creación escénica e concerto de canto e piano. A programación pecharase o sábado 23 co Encontro de Corais en homenaxe ás Letras Galegas, organizado pola Coral Polifónica de Noia no propio Teatro Coliseo Noela. n
