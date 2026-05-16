Cocaína, heroína, anotaciones y dinero: cuatro acusados a juicio por tráfico de drogas en Ribeira

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de Santiago, juzgará el viernes, día 22, a cuatro acusados de traficar con drogas en Ribeira, para los que la Fiscalía solicita penas de entre 3 y 5 años de prisión.

Dos de ellos, un hombre y una mujer, fueron interceptados por la Policía Nacional en febrero de 2022 cuando circulaban por la calle Lugo, en Ribeira. A ella le incautaron una caja y un tubo con cocaína, una libreta con anotaciones, una balanza y recortes de plástico.

Por su parte, el varón portaba también una caja y un tubo con cocaína, un fajo con 485 euros en billetes fraccionados y un monedero con 70 €, así como una libreta con anotaciones con nombres, cantidades y tipos de corte de estupefacientes.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos penas de 3 años y 9 meses de prisión, así como la imposición de multas de 300 euros para la acusada y de 2.800 € para el varón por sendos delitos contra la salud pública.

Sorprendidos en un aparcamiento

Por otro lado, la Audiencia juzgará a otros dos varones, uno de ellos reincidente, que fueron sorprendidos por la Policía Nacional el 31 de marzo de 2024 en el aparcamiento de Fafián (Ribeira) cuando entregaban un paquete redondo, plastificado y de color negro a un tercero que no ha podido ser identificado, y que huyó del lugar dejando abandonado el fardo en el suelo.

Al ser abordados por la Policía, los acusados emprendieron la huida en el vehículo en el que habían llegado al aparcamiento, siendo posteriormente interceptados por los vehículos policiales en la calle Novoa Santos, llegando a impactar contra la defensa de un coche camuflado de la Policía.

Sustancias valoradas en más de 4.100 euros

Los agentes hallaron en el interior del paquete intervenido 76 bolsitas termoselladas con 10,602 gramos de cocaína, 30 con 5,608 gramos de heroína y 5 más con 0,718 gramos de pregabalina (sustancia no sometida a fiscalización), "cuya transmisión a terceros les hubiera reportado unas ganancias de 4.187,82 euros", según relata la Fiscalía.

Además, le fueron intervenidos 45 euros "producto de su ilícito tráfico", dos teléfonos móviles, las llaves del vehículo y un sobre plástico con reactivos a cocaína y heroína.

La Fiscalía solicita para uno de los acusados, con antecedentes penales y reincidente, una pena de 5 años y 3 meses de prisión, así como una multa de 12.563,42 euros, y para el segundo 3 años y 6 meses de cárcel y una multa de igual valor.