CELEBRACIÓN
As sete parroquias de Lousame piden en Fruíme as Letras Galegas para Zernadas
A veciñanza lanzou un berro unánime para que a súa reivindicación chegue aos académicos
"Eu con Zernadas". Ese foi o berro común que se escoitou esta mañá en Fruíme (Lousame) durante a tradicional ofrenda floral diante do busto de Diego Antonio Zernadas de Castro.
Un berro que xuntou centos de veciños e veciñas, así como representantes de todas as asociacións do municipio. "Hoxe Diego Antonio chamou ao seu pobo e Lousame respondeu. E, con humildade, pero tamén co orgullo que me produce ser alcalde, pregúntolles aos académicos da Real Academia Galega: que máis precisades para recoñecer o labor de Diego Antonio Zernadas de Castro?", afirmou o rexedor Esteban Ares García.
Un punto no que coincidiu a concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo, quen agradeceu a presenza de representantes do Lesende CF, BTT O Treito, Club de Veteranos de Lousame, Club Atletismo Lousame, Banda de Música de Lousame, Asociación Cultural Prudencio Romo, Asociación de Veciños Zernadas de Castro de Fruíme, UNED Sénior Lousame, o grupo Anduriñas (Fruíme), a asociación folclórica Canlebó de Camboño, O Son do Pote (Tállara) e Autos Comparado.
"Esta é unha foto de unión, de conxunto, de perseverancia e de forza para chegar, hoxe 17 de maio, á Real Academia Galega para dicirlle unha vez máis: Zernadas 2027", concluíu a concelleira.
Unha unión que tamén agradeceu o alcalde. "As sete parroquias de Lousame aquí reunidas en Fruíme e respondendo ao precursor do galeguismo. Grazas por facer historia porque esta foto non a imos poder borrar, e por demostrar que Lousame é quen de unirse para defender a súa cultura".
Hoxe celebramos, engadiu, "con máis ánimo ca nunca e co desexo de que o ano que vén, 250 aniversario do seu pasamento, se dedique a Zernadas de Castro o Día das Letras Galegas de 2027. Porque se alguén lle dá sentido a este día, se alguén defendeu ao galego, se alguén defendeu a Galicia antes incluso de que Galicia se pensase, foi el. Se alguén merece recoñecemento, por xustiza histórica, é o cura de Fruíme. E por iso estamos aquí”.
Ofrenda floral
Esteban Ares estivo acompañado por Silvia Agrafojo, concelleira de Cultura; José Luís Veiras Manteiga, fillo adoptivo de Lousame; e por Ermitas Lorenzo, presidenta da Asociación de Veciños Zernadas de Castro, coa que fixo a tradicional ofrenda floral diante do busto do cura de Fruíme baixo os acordes do himno de Galicia interpretado pola Banda de Música de Lousame.
Previamente, medio cento de persoas tomaron parte na segunda edición da Andaina das Letras, na que cada 500 metros se podía atopar un cartel informativo sobre a vida e obra de Diego Antonio Zernadas de Castro.
O acto central no adro da igrexa estivo amenizado polos grupos O Son do Pote (Tállara), Anduriñas (Lousame), Canlebó (Camboño) e as Pandereteiras da UNED Sénior Lousame. Na sesión vermú actuou o Dúo Charada, que deu paso a un xantar popular organizado pola Asociación de Veciños Zernadas de Castro de Fruíme, que colgou o cartel de cheo con máis de 120 participantes.