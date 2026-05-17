17 DE MAIO

Centos de persoas celebran no Pazo de Goiáns a Romaría das Letras do Barbanza

Houbo bailes, concertos, libros e propostas para a rapazada

O alcalde, segundo esquerda, na presentación da Romaría das Letras do Barbanza. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Pazo de Goiáns converteuse este domingo no epicentro cultural coa XV Romaría das Letras do Barbanza, que organizan o Concello de Boiro e a Asociación Cultural Barbantia. O alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Cultura, María Outeiral, foron os encargados da apertura institucional da xornada.

O encontro acolleu varias presentacións literarias. / Cedida

Dende as once da mañá comezou o paso de persoas pola finca de Goiáns para desfrutar dos bailes tradicionais de Xilbarbeira e Abanqueiro e o concerto de Maricarme. Centos de persoas xantaron nas inmediacións do Pazo, que estivo amenizado polos Pequenos do Barbanza.

Presentacións literarias

"Aínda que as celebramos, a única maneira de homenaxear as nosas letras é falalas sempre, os 365 días do ano", recoñeceu o alcalde na presentación institucional do acto que precedeu ás presentacións literarias de Elas de Xulio Gutierrez e A Compostela de Begoña Caamaño de Encarna Otero.

A programación continuou pola tarde con actividades infantís no pombal do Pazo, baile galego con Aroña e Abeloura e finalizou a xornada co concerto de Os D’Abaixo.

