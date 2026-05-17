17 DE MAIO
Centos de persoas celebran no Pazo de Goiáns a Romaría das Letras do Barbanza
Houbo bailes, concertos, libros e propostas para a rapazada
O Pazo de Goiáns converteuse este domingo no epicentro cultural coa XV Romaría das Letras do Barbanza, que organizan o Concello de Boiro e a Asociación Cultural Barbantia. O alcalde, José Ramón Romero, e a concelleira de Cultura, María Outeiral, foron os encargados da apertura institucional da xornada.
Dende as once da mañá comezou o paso de persoas pola finca de Goiáns para desfrutar dos bailes tradicionais de Xilbarbeira e Abanqueiro e o concerto de Maricarme. Centos de persoas xantaron nas inmediacións do Pazo, que estivo amenizado polos Pequenos do Barbanza.
Presentacións literarias
"Aínda que as celebramos, a única maneira de homenaxear as nosas letras é falalas sempre, os 365 días do ano", recoñeceu o alcalde na presentación institucional do acto que precedeu ás presentacións literarias de Elas de Xulio Gutierrez e A Compostela de Begoña Caamaño de Encarna Otero.
A programación continuou pola tarde con actividades infantís no pombal do Pazo, baile galego con Aroña e Abeloura e finalizou a xornada co concerto de Os D’Abaixo.
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- La festividad de Santa Rita en Santiago estrena procesión y un coro estadounidense
- Los cruceristas del ‘Ambition’ llegan a Santiago tras el control sanitario en A Coruña: “Nos sentimos señalados, como apestados”
- El chiringuito a 40 minutos de Santiago con un jardín secreto bajo los árboles: así es el rincón más caribeño de la ría de Arousa
- Sobrevivir a flote: la historia de un okupa con permiso para vivir en un viejo barco
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- La Federación Galega de Ciclismo irá a concurso de acreedores