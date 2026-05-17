A VILA DO MAÑÁ
Marcos dourados para redescubrir Rianxo a través dos ollos da súa mocidade
O alumnado do IES Félix Muriel leva ás rúas unha proposta para mirar, fotografar e lembrar
O alumnado do IES Félix Muriel de Rianxo impulsou o proxecto A Vila do Mañá, unha acción urbana que busca activar unha nova mirada sobre algúns dos espazos máis significativos da vila.
A proposta consiste na colocación de marcos dourados en diferentes localizacións de Rianxo, que funcionarán como dispositivos simbólicos para enmarcar aqueles lugares que forman parte da identidade colectiva da vila.
A través destes marcos, a cidadanía é convidada a deterse, observar, fotografar e compartir novas lecturas do seu propio territorio.
As localizacións escollidas para esta acción son a Praza de Rafael Dieste, o Campo de Abaixo e o porto de Rianxo, espazos vinculados á memoria, á cultura, á vida comunitaria e ás formas de habitar esta vila
Cada un dos marcos incorpora un código QR que conecta cunha nova localización, creando así un percorrido pola vila. Esta ruta permitirá desprazarse dun punto a outro e descubrir Rianxo a través da mirada do alumnado e das historias que habitan cada espazo.
A acción complétase cunha dimensión comunicativa e participativa nas redes sociais, convidando á veciñanza e ás persoas visitantes a compartir as súas fotografías baixo o cancelo: #RianxoéAViladoMañá.
Ademais, o alumnado realiza entrevistas a persoas do lugar, recollendo relatos, lembranzas e formas de vivir estes espazos. "A intención é incorporar a voz da veciñanza ao proceso, entendendo que a vila non se constrúe só a través dos seus edificios ou prazas, senón tamén a través das experiencias, afectos e memorias das persoas que a habitan", afirman.
A acción desenvólvese no marco do proxecto A Vila do Mañá, beneficiario das Axudas a proxectos culturais con especial impacto social do Ministerio de Cultura. No caso de Rianxo, a actuación conta ademais coa colaboración e financiamento maioritario do Concello, que fai posible o desenvolvemento das actividades na vila.
Construción dun relato
Trátase dun proxecto que traballa coa infancia e a mocidade como axentes activos na análise, interpretación e transformación simbólica do territorio.
A través da arquitectura, o urbanismo participativo, a arte e a mediación cultural, o proxecto busca que as novas xeracións se impliquen na construción do relato da súa vila.
Con esta acción, "Rianxo convértese nun espazo para mirar de novo: un lugar onde o alumnado enmarca o que considera valioso, a veciñanza achega a súa memoria e a cidadanía participa na creación dunha nova cartografía afectiva da vila", subliñan desde o IES Félix Muriel.
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- La festividad de Santa Rita en Santiago estrena procesión y un coro estadounidense
- Los cruceristas del ‘Ambition’ llegan a Santiago tras el control sanitario en A Coruña: “Nos sentimos señalados, como apestados”
- El chiringuito a 40 minutos de Santiago con un jardín secreto bajo los árboles: así es el rincón más caribeño de la ría de Arousa
- Sobrevivir a flote: la historia de un okupa con permiso para vivir en un viejo barco
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- La Federación Galega de Ciclismo irá a concurso de acreedores