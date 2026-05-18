BOIRO
Aparece el cuerpo sin vida de un vecino de Escarabote flotando en el puerto
Un particular alertó al 112 Galicia a las 12.20 horas
Una llamada de un particular al 112 Galicia a las 12.20 horas alertó de la presencia de un cuerpo de una persona flotando en el puerto de Escarabote, en Boiro.
Fuentes municipales confirmaron que, tras ser recuperado del agua, se confirmó que el fallecido es un vecino de Escarabote de 74 años y, según informó la Guardia Civil, todo apunta a que "las causas de la muerte son accidentales".
El 112 Galicia dio aviso a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas y al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. También fueron movilizados al lugar agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil de la localidad.
Las fuerzas del orden trabajan en la zona para tratar de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
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