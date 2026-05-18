DÍA DA MULLER NO MAR

O corazón mariñeiro que latexa no mercado de Ribeira leva nome de peixeira

O Concello rendeu homenaxe a dez vendedoras da praza e unha ambulante

Homenaxe as peixeiras en Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira homenaxeou hoxe ás peixeiras con motivo do Día da Muller no Mar. Un total de 11 mulleres, dez das cales venden o peixe no mercado municipal e outra que o fai de maneira ambulante, foron as distinguidas nun acto celebrado no Museo Municipal durante o cal se lles fixo entrega dun agasallo institucional.

María Sampedro, esquerda, e Fernando Abraldes cunha das homenaxeadas. / Cedida

As homenaxeadas son Beatriz Maneiro, Mónica Luna, Montse Pérez, María Dolores Mayán, Ana Belén Mayán, Juana Pinazas, María José Ouviña, María del Carmen Martínez, María Miranda, Manuela Pardavila e María José Paz.

Mulleres que viven o mar

A alcaldesa, María Sampedro, manifestou que este é "un acto máis que reitera a transcendencia que ten o mar na nosa identidade como pobo, pero que tamén visibiliza e recoñece ás mulleres que se dedican profesionalmente a este sector; mulleres que lonxe de pasar a xornada laboral, viven o mar".

Nesta ocasión, engadiu, "rendemos tributo ás nosas peixeiras porque elas son o corazón que fai latexar o noso mercado municipal que, por certo, cumpre neste 2026 o seu décimo aniversario".

Sampedro tamén se referiu ao seu trato como un valor engadido durante o proceso de compra, "sempre aconsellándonos e facendo que teñamos nos nosos pratos produtos frescos, de excelente calidade e de proximidade, outorgando valor engadido á dieta atlántica".

Un trato humano

Sobre a transcendencia do papel feminino no sector marítimo pronunciouse tamén o concelleiro de Mar, Fernando Abraldes, quen lembrou que, en anteriores anos, Ribeira puxo o foco nas redeiras e mariscadoras. "Sen elas non é posible entender o mar, sen elas non é posible entender Ribeira", apuntou.

Así mesmo, o edil enxalzou a proximidade das peixeiras, pois "estamos nun mundo que cada vez tende máis á dixitalización, si, pero no que é de agradecer ese trato humano dos nosos praceiros, das nosas peixeiras. Quen mellor para recomendarnos que especie está máis boa segundo a tempada do ano? Agora que vai vir San Xoán, quen mellor para orientarnos de se a sardiña está boa e molla o pan?", concluíu.

