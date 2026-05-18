O PSOE advirte de que Rianxo necesita poñer ao día a súa rede de auga

Óscar Rial pide unha diagnose real das infraestruturas e unha solución estable para o servizo

O alcalde, Julián Bustelo, esquerda, e o portavoz socialista Óscar Rial. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Rianxo

O PSOE de Rianxo vén de trasladar ao goberno municipal a necesidade de avanzar na actualización do ciclo integral da auga no municipio, "apostando por unha planificación rigorosa e adaptada ás necesidades actuais da rede de abastecemento e saneamento".

Os socialistas consideran "prioritario" iniciar a renovación da auditoría da rede, tendo en conta que actualmente continúa empregándose como documento de referencia un informe elaborado no ano 2011.

Sinalan que "é necesario contar cunha diagnose actualizada do estado real das infraestruturas para poder planificar actuacións de futuro, priorizar investimentos e ofrecer maior seguridade á hora de optar a subvencións e liñas de financiamento".

Solicitar subvencións

Por iso, instan ao Concello a preparar proxectos para concorrer á nova convocatoria de subvencións da Xunta de Galicia destinada a obras de abastecemento, cuxa publicación está prevista para o vindeiro 18 de maio e a apertura do prazo de presentación de solicitudes a partir do 27 de maio.

Ademais, poñen en valor a necesidade de avanzar na resolución da situación contractual do servizo de xestión da auga, "que permanece nun contexto de precariedade administrativa dende o ano 2016".

O portavoz municipal do PSOE, Óscar Rial, lembra que esta situación xa fora advertida hai meses polos servizos correspondentes, polo que considera necesario que o goberno municipal impulse "medidas que permitan encamiñar unha solución estable e definitiva".

Seguridade xurídica

Asegura que a definición do futuro modelo de xestión do servizo "debería ser un dos obxectivos prioritarios desta lexislatura, garantindo seguridade xurídica, estabilidade e capacidade de planificación para os vindeiros anos".

"Seguiremos trasladando propostas construtivas e útiles para Rianxo, apostando pola planificación, a transparencia e a mellora dos servizos públicos", conclúe Óscar Rial.

