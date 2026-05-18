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PESCA
Una raya de 53 kilos en la lonja de O Porto do Son
Fue pescada por el marinero Juan José Paulos con el arte del palangrillo
O Porto do Son
El océano es un mar de sorpresas. A la lonja de O Porto do Son llegó hoy un impresionante ejemplar de raya, que fue pescada por Juan José Paulos Suárez, marinero del pesquero Helena Dous.
Se trata de una raya bicuda de 53 kilos, 1,40 metros de largo y 1,25 de ancho, que fue capturada con el arte del palangrillo cerca de la Punta Santa Catalina, en la ría de Muros-Noia, según informa PescadeRías.
La definen como "una auténtica joya del mar", que impresionó a todos los que pudieron verla.
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