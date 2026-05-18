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PESCA

Una raya de 53 kilos en la lonja de O Porto do Son

Fue pescada por el marinero Juan José Paulos con el arte del palangrillo

La impresionante raya mide 1,40 metros y pesa 53 kilos.

La impresionante raya mide 1,40 metros y pesa 53 kilos. / PescadeRías

José Manuel Ramos Lavandeira

O Porto do Son

El océano es un mar de sorpresas. A la lonja de O Porto do Son llegó hoy un impresionante ejemplar de raya, que fue pescada por Juan José Paulos Suárez, marinero del pesquero Helena Dous.

Se trata de una raya bicuda de 53 kilos, 1,40 metros de largo y 1,25 de ancho, que fue capturada con el arte del palangrillo cerca de la Punta Santa Catalina, en la ría de Muros-Noia, según informa PescadeRías.

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La definen como "una auténtica joya del mar", que impresionó a todos los que pudieron verla.

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