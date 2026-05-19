VANDALISMO
Denuncian un ataque ao monumento da memoria histórica en Ribeira
Na noite do sábado ao domingo arrincáronlle a placa e romperon a iluminación
A Comisión pola Recuperación da Memoria Historia da Barbanza (CRMH) denuncia o ataque sufrido polo monumento en homenaxe ás vítimas do franquismo en Ribeira, ao que lle arrincaron a placa explicativa e romperon a iluminación.
A CRMH asegura que na noite do sábado ao domingo, a escultura situada na rúa Malecón foi obxecto dun acto vandálico. Consideran que a acción "non pode cualificarse como un simple episodio de gamberrismo, senón como un ataque á liberdade de expresión, aos dereitos humanos máis elementais e aos principios democráticos. A violencia destrutiva empregada corrobora a intencionalidade fascista desta execrable acción".
"Atentado gravísimo"
Aseguran que non van "permitir que feitos coma este sexan normalizados nin banalizados. O sucedido constitúe un atentado gravísimo contra a dignificación da memoria e unha aldraxe ás vítimas que perderon a liberdade, e mesmo a vida, fronte á barbarie fascista".
A CRMH "condena con firmeza este acto vandálico" e fai un chamamento a toda a cidadanía "para que protexa e vixíe a integridade de todos aqueles símbolos que, como o monumento de Soledad Penalta, nos lembran a urxencia e a vixencia da loita polos valores democráticos e pola xustiza social".
Así mesmo, anima a todas as organizacións políticas de Ribeira "a expresar publicamente o seu rexeitamento ante este acto de intolerancia".
Rotunda condena do BNG
Dende o BNG xa expresaron tamén a súa "rotunda condena". Cualifican tamén o acto como un "ataque directo á memoria democrática, á convivencia e aos valores de liberdade e xustiza polos que loitaron moitas persoas que sufriron persecución, cárcere, exilio ou mesmo a morte a mans dos fascistas".
O portavoz dos nacionalistas e exalcalde, Luís Pérez Barral, sinalou que "cando se agrede un monumento que honra ás vítimas dunha ditadura, o que se está intentando é borrar a memoria colectiva e normalizar discursos de odio incompatibles coa democracia na que vivimos".
Advertiu ademais de que este tipo de episodios "danse tamén por culpa dos discursos cada vez máis reaccionarios da dereita e da extrema dereita que incluso chegan a banalizar o franquismo e alimentan un clima de confrontación e intolerancia". Neste sentido, reclamou "unha resposta social e institucional contundente fronte a quen pretende reescribir a historia ou intimidar a quen defende os valores democráticos".
Proposta en pleno
"O silencio ou a equidistancia ante feitos coma este tamén son unha forma de consentimento", engadiu Pérez Barral, quen anunciou que presentarán unha proposta en pleno "para condenar sen ambigüidades calquera expresión de intolerancia, violencia política ou nostalxia franquista".
Dende o BNG trasladan a súa solidariedade á CRMH da Barbanza e ás familias das vítimas represaliadas, ao tempo que demanda que por parte da policía se esclarezan os feitos e se restitúa o monumento á maior brevidade posible.
