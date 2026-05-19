Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CapitalidadSin mano de obraOkupación Félix AldeaCarlos TouralForo del Noroeste
instagram

HOMENAXE

Ribeira mantén vivo o legado de Manuel Ayaso no terceiro aniversario do seu falecemento

María Sampedro: “Representaba e representa a excelencia artística”

Homenaxe a Manuel Ayaso no terceiro aniversario do seu falecemento.

Homenaxe a Manuel Ayaso no terceiro aniversario do seu falecemento. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O artista Manuel Ayaso segue presente na memoria colectiva dos ribeirenses e, con motivo do terceiro aniversario do seu falecemento, o Concello rendeu tributo a este fillo predilecto do municipio ao abeiro da programación do Maio Cultural 2026.

A alcaldesa, María Sampedro, manifestou durante este acto de lembranza que "el representaba e representa a excelencia artística, pois non podemos falar só en pasado do seu legado e da súa figura, porque persisten no presente coa garantía de chegar ao futuro".

Asistentes ao acto de homenaxe a Manuel Ayaso en Ribeira.

Asistentes ao acto de homenaxe a Manuel Ayaso en Ribeira. / Cedida

Primeiramente realizouse unha ofrenda floral a carón da escultura na súa honra que preside a praza do Concello para, despois, desprazarse ata o novo auditorio municipal para proceder co descubrimento dos dous cadros que permanecerán nesta instalación municipal.

Cesión de dúas obras

Dunha banda, un de Ayaso, de 1974, cedido en depósito pola súa filla Mónica; e, doutra, un retrato do propio artista elaborado por Fernando Yáñez, quen fai a doazón da obra á Administración local e xa recreara ao pintor aguiñense en formato de mural na rúa de Galicia, nas proximidades de Padín.

Escultura de Manuel Ayaso na praza do Concello de Ribeira.

Escultura de Manuel Ayaso na praza do Concello de Ribeira. / Cedida

Sampedro tamén lembrou que no pleno de xaneiro se aprobou o inicio dos trámites para facerse co seu legado artístico e a biblioteca, primeiro, facéndose cos informes técnicos pertinentes para determinar o valor da obra e, posteriormente, habilitar unha sala específica para a súa exposición durante os próximos cinco anos. "Este é un exemplo do compromiso do Concello de Ribeira por manter vivo o seu legado", remarcou a rexedora.

Noticias relacionadas y más

Así mesmo, interviñeron o director do Museo do Gravado de Artes, Pastor Rodríguez, e o artista Fernando Yáñez para explicar parte da obra de Ayaso. Na xornada cultural tampouco faltou a música a cargo do grupo Os Liantes de Artes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents