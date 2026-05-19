HOMENAXE
Ribeira mantén vivo o legado de Manuel Ayaso no terceiro aniversario do seu falecemento
María Sampedro: “Representaba e representa a excelencia artística”
O artista Manuel Ayaso segue presente na memoria colectiva dos ribeirenses e, con motivo do terceiro aniversario do seu falecemento, o Concello rendeu tributo a este fillo predilecto do municipio ao abeiro da programación do Maio Cultural 2026.
A alcaldesa, María Sampedro, manifestou durante este acto de lembranza que "el representaba e representa a excelencia artística, pois non podemos falar só en pasado do seu legado e da súa figura, porque persisten no presente coa garantía de chegar ao futuro".
Primeiramente realizouse unha ofrenda floral a carón da escultura na súa honra que preside a praza do Concello para, despois, desprazarse ata o novo auditorio municipal para proceder co descubrimento dos dous cadros que permanecerán nesta instalación municipal.
Cesión de dúas obras
Dunha banda, un de Ayaso, de 1974, cedido en depósito pola súa filla Mónica; e, doutra, un retrato do propio artista elaborado por Fernando Yáñez, quen fai a doazón da obra á Administración local e xa recreara ao pintor aguiñense en formato de mural na rúa de Galicia, nas proximidades de Padín.
Sampedro tamén lembrou que no pleno de xaneiro se aprobou o inicio dos trámites para facerse co seu legado artístico e a biblioteca, primeiro, facéndose cos informes técnicos pertinentes para determinar o valor da obra e, posteriormente, habilitar unha sala específica para a súa exposición durante os próximos cinco anos. "Este é un exemplo do compromiso do Concello de Ribeira por manter vivo o seu legado", remarcou a rexedora.
Así mesmo, interviñeron o director do Museo do Gravado de Artes, Pastor Rodríguez, e o artista Fernando Yáñez para explicar parte da obra de Ayaso. Na xornada cultural tampouco faltou a música a cargo do grupo Os Liantes de Artes.
