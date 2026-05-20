Más de 130 jóvenes demostrarán su talento interpretativo en la Mostra de Teatro Infantil de Ribeira

El Concello de Ribeira pone en marcha la vigésimo sexta edición de la Mostra de Teatro Infantil Daniel Gómez Ramil, que llevará al auditorio municipal un total de siete funciones durante la primera semana del mes de junio.

Así, más de 130 jóvenes dramaturgos se subirán al escenario para mostrar su talento interpretativo. Los grupos de teatro proceden no solo de centros de enseñanza del municipio, sino también de otros lugares de la provincia de A Coruña.

Algunas de estas formaciones, como el Grupo Municipal de Teatro Infantil de Ribeira, el del CEIP de Artes, el grupo Alondra de Palmeira, el del colegio Bayón o los de las ANPA de Cadreche y Bandaseca, ambas de A Pobra, repiten participación en un ciclo en el que estará por primera vez el grupo Noitiña, perteneciente a la compañía Noite Bohemia, de A Coruña.

"Tendremos en el auditorio una nueva edición de la Mostra de Teatro Infantil ya consolidada en el calendario municipal como un firme compromiso del Ayuntamiento para potenciar las artes escénicas desde edades tempranas, además de servir de escaparate de su talento", dijo la edil de Cultura, Ana Barreiro.

Algunas de las funciones a representar son versiones y adaptaciones de obras ya conocidas; no obstante, otras son nuevas creaciones escénicas fruto de la creatividad y originalidad de los directores y del alumnado.

Todas las representaciones tendrán lugar a las 19.30 horas, con entrada gratuita y apertura de puertas media hora antes del inicio de la función.

El Grupo Cadrechines de la ANPA Cadreche de A Pobra iniciará la muestra el 1 de junio con Aladdín, para dar paso el día 2 al Grupo de Teatro del Colegio Bayón con A festa da música, así como al Grupo de Teatro del CEIP Plurilingüe de Artes con The last dance?

El día 3 será el turno de Peter Pan, del Grupo Gargallada de la ANPA Bandaseca de A Pobra, mientras que el día 4 el protagonista será el Grupo de Teatro Alondra de Palmeira con A estatua. Os tres curmáns.

El Grupo Noitiña de la compañía Noite de Bohemia, de A Coruña, representará El maravilloso país de los Snergs el día 5.

El acto de clausura será el sábado 6 de junio, con la actuación del Grupo Municipal de Teatro Infantil de Ribeira, que estrenará su montaje, Aventura en Exipto. Su director, Óscar Romero, avanzó que se trata de una comedia que versa sobre dos arqueólogos que entran en una pirámide para descubrir la tumba de una faraona y encontrarán personajes del actual y del antiguo Egipto. "Será la guinda a meses de trabajo", apuntó.

Al final, se hará entrega de un regalo institucional a todos los grupos participantes.

Los jóvenes de Ribeira que se habían iniciado en la dramaturgia podrán renovar su plaza del 1 al 15 de junio y, una vez finalizado su turno, se abrirá el proceso de nuevas inscripciones, tanto para las vacantes que puedan quedar en el grupo infantil como para intentar formar el grupo juvenil, de 16 de junio al 1 de julio.

Se ofertarán 20 plazas para el grupo infantil (de 7 a 12 años) y otras 20 para el juvenil (de 13 a 17 años). El precio de la matrícula del curso completo (de septiembre a junio) es de 127’92 euros, si bien existen bonificaciones.

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Se deberá cubrir y presentar la documentación que estará disponible en la página web municipal (www.ribeira.gal). Se publicará el listado de admisión el 6 de julio.