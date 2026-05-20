Estudiantes del IES Virxe do Mar de Noia investigan la salud ecológica del ecosistema de Testal

El IES Virxe do Mar, de Noia, inició esta semana en Testal la programación de la Semana de la Biodiversidad de su proyecto Erasmus+ eCO 2 Rivers, una iniciativa que une ciencia, compromiso social y expresión artística para trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: "los grandes cambios globales comienzan con pequeñas acciones locales".

La actividad inaugural reunió el lunes a 21 estudiantes del equipo científico Erasmus+ del centro en el ecosistema intermareal de Testal, donde desarrollaron una investigación sobre la salud ecológica del entorno, dirigidos por el catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo, Emilio Fernández.

Estudiantes del instituto noiés analizando los sedimentos recogidos en Testal. / Cedida

La jornada científica introdujo al alumnado en el concepto de funcionalidad de los ecosistemas utilizando el cuerpo humano como comparación para explicar cómo se evalúa la "salud" ambiental.

Organizados en siete grupos de trabajo, los estudiantes analizaron indicadores ecológicos clave para conocer el estado del ecosistema y el impacto de la actividad humana.

Entre las variables estudiadas destacan: la capacidad de fotosíntesis de la pradera marina de Zostera noltei; la regeneración de nutrientes en el sedimento mediante el consumo de oxígeno; la captura de carbono orgánico en zonas vegetadas y no vegetadas; y la presencia de coliformes en el agua marina como indicador de presión antrópica.

Alumnas en el laboratorio observando la granulometría del sedimento. / Cedida

Las muestras recogidas en el campo continuaron analizándose durante la tarde en laboratorio, y los trabajos se prolongarán durante toda la semana hasta la puesta en común final de resultados.

Concierto a orillas del Tambre

La semana culminará el jueves 21 de mayo con un concierto de la Banda Erasmus+ del IES Virxe do Mar junto al río Tambre, delante de la Central Tambre I, cuyo vídeo será difundido el viernes 22 de mayo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, promovido por la ONU.

Las canciones seleccionadas giran en torno a la protección de los ecosistemas, la defensa de la biodiversidad y la necesidad de actuar frente al cambio climático.

Con esta iniciativa, "el centro educativo responde al compromiso adquirido a través del liderazgo y la financiación europea del proyecto Erasmus+ eCO2Rivers, trasladando al territorio el lema Acción local para un impacto global", afirma el profesor y coordinador de la iniciativa Francisco Sóñora Luna, del Área de Didáctica das CC. Experimentais de la Facultad de Ciencias da Educación, de la Universidad de Santiago.

Desafío climático

El objetivo, añade, "es sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad y el desafío climático mediante una propuesta educativa que combina investigación científica, participación juvenil y creación artística".

Además, el alumnado del IES Virxe do Mar "quiere demostrar que la educación puede convertirse en una herramienta real de transformación social, capaz de conectar ciencia, cultura y compromiso ambiental para inspirar acciones colectivas en defensa del planeta", concluye Soñora Luna.