Galicia llega a Dior: la firma contrata a la joven artesana de Boiro María Alborés por la colección de su máster

María Alborés es de Boiro (A Coruña), también es diseñadora y artesana, pero si por algo es noticia es porque con tan solo 28 años la firma de moda Dior ha decidido contratarla tras ver la colección elaborada para su trabajo final de máster. No es la primera vez que la exalumna de la UVigo es noticia por su trabajo, pero en esta ocasión lo hace por entrar pisando fuerte en una de las firmas de alta costura más emblemáticas de Francia.

La revista Elle España se ha lanzado esta información en una pieza firmada por Paula Llanos, Jefa de moda de la publicación, en la que no escatiman en alabanzas para la diseñadora de la colección Lost in Tradition, Found in Galicia. La gallega ha desarrollado este conjunto de piezas para su máster en la Antwerp Academy en Bélgica.

Enamorar a Dior a través de la artesanía

En la noticia de Elle, Llanos señala que la joven diseñadora «ha logrado enamorar» a la maison francesa a través del trabajo artesanal que se muestra en los diseños. Y es que la marca, al igual que otras firmas en su categoría, se encuentra en un momento en el que lo más valorado es el trabajo hecho a mano y que maneje los códigos del entorno en el que se origina, dos elementos que Alborés domina con maestría.

«La diseñadora gallega María Alborés está demostrando que su generación puede convertirse en el motor del cambio», destaca la revista. ¿Y cómo lo hace? Pues empleando elementos que todo gallego ha visto de cerca: redes de pesca, cuerdas, encaje de bolillos y fibras naturales que nos recuerdan a los oficios tradicionales de nuestra región.

La egresada de la UVigo se incorpora al equipo de diseño de Dior, donde podrá seguir elevando la artesanía gallega a las cotas de la alta costura. Todo con una apuesta que recupera los trabajos más humildes para situarlos como elemento de distinción y garantía de calidad.

Paula Llanos no oculta su aprecio por el trabajo de Alborés y señala su importancia en la industria nacional: «El orgullo que siento como jefa de moda en Elle, y que deberíamos sentir todos como españoles, es enorme, porque no solo pone en valor lo nuestro, sino que nos reconcilia con la posibilidad de que haya un futuro para la artesanía, los pequeños oficios y para los diseñadores jóvenes españoles».