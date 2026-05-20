Noia activa el plan de recuperación de sus bancos marisqueros, financiado íntegramente por la Xunta con 1,6 millones

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la cofradía de Noia, Santiago Cruz, firmaron este miércoles el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera de la entidad.

Este acuerdo, dotado con cerca de 1,6 millones de euros, es el primero de los convenios bilaterales que la Xunta formalizará con las entidades del sector para paliar los efectos de los temporales y la bajada de salinidad.

La titular de Mar subrayó que la Administración autonómica sufraga en su totalidad el plan de recuperación propuesto por la cofradía. "La Xunta pone así los recursos para dar respuesta a las necesidades específicas recogidas en el plan de restauración de los bancos, elaborado por la entidad, que es la que establece la magnitud y cuantía económica final necesaria", explicó Villaverde.

La conselleira puso en valor este "modelo de cogobernanza que preside la política pesquera en nuestra comunidad, en el que Administración y sector vamos de la mano".

El convenio asegura, además de la regeneración biológica, un componente social fundamental. La conselleira destacó que, a través de esta inversión, se garantiza que las personas afectadas por el cese de actividad "tengan ahora una alternativa y una fuente de ingresos mientras recuperan su medio de vida".

El proyecto en el estuario del río Tambre y en la ensenada de Esteiro contempla la participación progresiva de hasta 200 personas mariscadoras, que desarrollarán tareas esenciales para devolver a los arenales su máxima productividad.

Entre las acciones previstas se encuentran la retirada de algas y conchas, los rareos y traslados de especies comerciales, y un control exhaustivo de depredadores.

Asimismo, el plan recoge la siembra de 8 millones de unidades de almeja en el banco de Misela durante este año, a los que se sumarán otros 2 millones en 2027, junto con labores continuas de vigilancia y muestreo de las zonas productivas.

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Esta firma se enmarca en el plan de recuperación global dotado con cerca de 23 millones de euros por la Xunta de Galicia. De este presupuesto, 19,2 millones se destinan a convenios directos con las cofradías afectadas; un trabajo conjunto que continuará en las próximas semanas con la firma de los acuerdos con el resto de entidades.