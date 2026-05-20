Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CapitalidadSin mano de obraOkupación Félix AldeaCarlos TouralForo del Noroeste
instagram

CULTURA

O Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal amosa ao público o seu traballo máis invisible

Recibiu a placa que o identifica como integrante do Sistema Galego de Centros Museísticos

Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal.

Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal. / Turismo de Galicia

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

A Pobra do Caramiñal recepcionou a placa distintiva que identifica ao Museo Valle-Inclán como integrante do Sistema Galego de Centros Museísticos. Un instrumento de identificación oficial da Dirección Xeral de Cultura que dá visibilidade á súa constitución e funcionalidade conforme coa lexislación sectorial.

Ao acto asistiron a concelleira de Cultura e de Relacións Institucionais, Patricia Lojo, o director do Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán, e a técnica dedicada á revisión e catalogación de novos fondos Sara Barbazán.

Conferencia

O xoves, día 21 ás 20.00 horas, o Centro de Estudos do espazo museístico acollerá a conferencia O Museo Invisible: Un percorrido polos traballos internos do Museo Valle-Inclán, a cargo de Sara Barbazán.

"A intención é mostrar un ámbito que raramente se ve, e se valora, polo público que accede como visita xeral ou en grupo concertado a esta sorte de centros: o dos traballos internos que se realizan diariamente dentro dos museos cos fondos das coleccións do patrimonio orixinal que reúnen e custodian, labores profesionais e de carácter técnico que constitúen a engrenaxe a través da cal se articula todo o funcionamento da institución, e que permite que leve a cabo as súas funcións legais de rescate, conservación, divulgación e investigación, entre outras", subliña o director do museo.

Traballos especializados

Para ilustrar ao público todos estes procesos técnicos e traballos especializados a conferencia acompañarase dun amplo repertorio de imaxes inéditas que mostran o latexar do corazón deste centro museístico. 

Noticias relacionadas y más

"O obxectivo da intervención é achegar ao público un ámbito normalmente pechado e restrinxido, pero que constitúe a base fundamental do traballo museolóxico e sen o que ningún museo podería funcionar", conclúe Antonio González.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
  2. Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
  3. Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
  4. La instalación de dos nuevas pasarelas en la senda Milladoiro-Intermodal obligará a cortar este martes el enlace de la AG-56 con la SC-20 y la AP-9
  5. Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027
  6. Tona Martínez, consejera de Finsa, primera mujer al frente de la empresa familiar gallega
  7. De la inseguridad de Perú a una nueva vida en Santiago: la regularización abre las puertas a un futuro estable para esta familia
  8. La desesperación por encontrar electricistas en Galicia: 'Ni con sueldos de 2.000 euros y buenos horarios conseguimos personal cualificado

El tiempo en Muxía: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Muxía: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Mugardos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Mugardos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Monterroso: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Monterroso: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Monforte de Lemos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Monforte de Lemos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Mondoñedo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Mondoñedo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Malpica de Bergantiños: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Malpica de Bergantiños: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Lugo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El tiempo en Lugo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo
Tracking Pixel Contents