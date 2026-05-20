CULTURA
O Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal amosa ao público o seu traballo máis invisible
Recibiu a placa que o identifica como integrante do Sistema Galego de Centros Museísticos
A Pobra do Caramiñal recepcionou a placa distintiva que identifica ao Museo Valle-Inclán como integrante do Sistema Galego de Centros Museísticos. Un instrumento de identificación oficial da Dirección Xeral de Cultura que dá visibilidade á súa constitución e funcionalidade conforme coa lexislación sectorial.
Ao acto asistiron a concelleira de Cultura e de Relacións Institucionais, Patricia Lojo, o director do Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán, e a técnica dedicada á revisión e catalogación de novos fondos Sara Barbazán.
Conferencia
O xoves, día 21 ás 20.00 horas, o Centro de Estudos do espazo museístico acollerá a conferencia O Museo Invisible: Un percorrido polos traballos internos do Museo Valle-Inclán, a cargo de Sara Barbazán.
"A intención é mostrar un ámbito que raramente se ve, e se valora, polo público que accede como visita xeral ou en grupo concertado a esta sorte de centros: o dos traballos internos que se realizan diariamente dentro dos museos cos fondos das coleccións do patrimonio orixinal que reúnen e custodian, labores profesionais e de carácter técnico que constitúen a engrenaxe a través da cal se articula todo o funcionamento da institución, e que permite que leve a cabo as súas funcións legais de rescate, conservación, divulgación e investigación, entre outras", subliña o director do museo.
Traballos especializados
Para ilustrar ao público todos estes procesos técnicos e traballos especializados a conferencia acompañarase dun amplo repertorio de imaxes inéditas que mostran o latexar do corazón deste centro museístico.
"O obxectivo da intervención é achegar ao público un ámbito normalmente pechado e restrinxido, pero que constitúe a base fundamental do traballo museolóxico e sen o que ningún museo podería funcionar", conclúe Antonio González.
