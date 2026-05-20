Rianxo e Cee reciben a cineasta e fotógrafa Nicole Gormley, autora de importantes proxectos para Netflix e National Geographic

Visitará a antiga factoría baleeira de Caneliñas da man do mariñeiro, poeta, artista e divulgador Xosé Iglesias

A cineasta, fotógrafa e defensora dos océanos Nicole Gormley. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

A vila de Rianxo acollerá do 14 e 18 de outubro a novena edición da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, organizada pola Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, co patrocinio da Deputación da Coruña, a Xunta e o Concello rianxeiro.

Como actividade descentralizada da Mostra, e co gallo da celebración do Día Marítimo Europeo, a cineasta, fotógrafa e defensora dos océanos Nicole Gormley visitará dende este xoves 21 e ata o domingo 24 as localidades de Rianxo, A Illa de Arousa e Cee, onde terá oportunidade de coñecer polo miúdo a realidade do mundo do mar.

Gormley leva anos narrando historias que invitan a reconsiderar a nosa relación co mundo natural. Na súa traxectoria profesional destaca a produción e dirección de diversos proxectos con importantes medios de comunicación, como Netflix, PBS ou National Geographic, e foi galardoada co Premio á Mellor Directora Novel de Documentais no Festival de Cine de Tribeca.

O programa conta con diversas actividades, algunhas das cales serán abertas ao público en xeral. A súa estadía en Galicia comeza este xoves 21 cunha visita guiada para coñecer a historia e o pasado cultural da vila mariñeira de Rianxo.

A continuación, coñecerá polo miúdo a confraría e a lonxa, así como o porto e a frota de bateeiros. Ás 20.00 horas, no Pazo do Martelo e aberta ao público, terá lugar a proxección da súa película Daughter of the sea, gañadora do Premio do Público na sexta edición da Mostra Mares da Fin do Mundo, celebrada en 2023 en Outes.

O programa continuará o venres 22 pola mañá cunha visita na que poderá coñecer o medio mariño da pesca e da acuicultura da man de persoal da confraría de Rianxo. Xa pola tarde, visitará Asteleiros Catoira, onde o seu propietario, Ramón Collazo, lle falará da importancia histórica da carpintaría de ribeira e dos retos aos que esta ancestral profesión artesanal se enfronta na actualidade.

O sábado 23, en colaboración coa Asociación Galega de Mulleres do Mar Mulleres Salgadas, Nicole Gormley coñecerá a importancia do cultivo do mexillón e a situación actual do sector.

Pola tarde, visitará na Illa de Arousa o Museo da Conserva e posteriormente terá lugar unha nova proxección de Daughter of the sea, todo iso coa colaboración da Asociación Cineclube Entrecortiñas.

A proxección será ás 19.00 horas e estará aberta ao público. O domingo 24, último día da súa estadía en Galicia, desprazarase ata a Costa da Morte para facer unha navegación guiada polo entorno das Illas Lobeiras e a antiga factoría baleeira de Caneliñas (Cee).

O mariñeiro, poeta, artista e divulgador Xosé Iglesias terá oportunidade de interpretar a paisaxe e explicarlle a importancia do pasado histórico da industria baleeira na zona.

Mares da Fin do Mundo é un proxecto local, asentado no rural pero con proxección internacional. Trátase dunha mostra comprometida co medio marítimo e co sector pesqueiro, que busca crear conciencia sobre a necesidade de coidar un dos nosos recursos naturais máis valiosos: o mar.

O persoal de parques e xardíns de Santiago non descarta unha folga: "A empresa actúa de mala fe"

