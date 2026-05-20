'En Rianxo non hai nada': la impactante campaña de la patronal de Rianxo

“En Rianxo non hai nada”. Es, según la patronal de Rianxo, "una frase escuchada durante años en el municipio". Una frase que la entidad ha convertido en el lema de su nueva campaña de promoción y dinamización del comercio local y que está teniendo un notable eco en las redes sociales.

Y es que, a rebufo del impacto que el lema puede generar a primera vista, numerosas personas interactúan con sus opiniones aportando reflexiones e incluso sugerencias en torno a la defensa del comercio de proximidad.

"La publicación parte de una realidad conocida por buena parte de los vecinos y vecinas", explican desde la patronal, añadiendo que, a partir de comentarios como "Vou mercar a Boiro", "En Rianxo non hai ambiente" o "Aquí non hai nada", la campaña busca hacer reflexionar sobre cómo los hábitos de consumo también influyen en lna vida de los pueblos, en el movimiento de sus calles y en la supervivencia del comercio local.

Tras esta idea se encuentra Carla da Silva, publicista y responsable de comunicación de la Asociación Rianxeira de Empresarios, "que apostó por utilizar una de las frases más repetidas en el municipio para generar impacto emocional y abrir conversación en torno al futuro del comercio local", indican desde el colectivo.

“Sabía que era una frase que podía calar en la gente porque, si algo caracteriza a los rianxeiros y rianxeiras, es que defendemos lo nuestro”, explica.

La campaña utiliza imágenes de negocios cerrados creadas digitalmente (en realidad, los establecimientos están abiertos) para representar visualmente cómo sería un Rianxo sin comercio, sin movimiento y sin vida en las calles.

La publicación acaba con un mensaje contundente: “Rianxo vive se ti decides quedarte”.

Mensaje final de la campaña. / Cedida

La campaña está teniendo una gran repercusión, y diferentes entidades locales se sumaron a las conversaciones que está generando en las redes. Entre ellas, la entidad organizadora del Festival Rock in Rian, que destaca que "buena parte de la vida cultural y de la programación del municipio sería imposible sin el apoyo del tejido empresarial local".

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Desde la patronal rianxeira apuntan que el objetivo de la campaña no es generar polémica, "sino poner sobre la mesa una realidad: que detrás de cada negocio local hay personas apostando cada día por mantener vivo el pueblo".