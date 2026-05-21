Solo 80 mariscadoras de Noia participarán en el plan de recuperación: "700 euros no dan para vivir una familia"

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la cofradía de Noia, Santiago Cruz, firmaron este miércoles el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera de la entidad.

Este acuerdo, dotado con cerca de 1,6 millones de euros, es el primero de los convenios bilaterales que la Xunta formalizará con las entidades del sector para paliar los efectos de los temporales y la bajada de salinidad.

La Administración autonómica sufraga en su totalidad el plan de recuperación propuesto por la cofradía para el estuario del río Tambre y la ensenada de Esteiro, consistente en la retirada de algas y conchas; rareos y traslados de especies comerciales; control exhaustivo de depredadores; labores continuas de vigilancia y muestreo de las zonas productivas; y la siembra de 8 millones de unidades de almeja en el banco de Misela durante este año, a los que se sumarán otros 2 millones en 2027.

El acuerdo se enmarca en el plan de recuperación global de la Xunta, dotado con cerca de 23 millones de euros, de los que 19,2 millones se destinan a convenios directos con las cofradías afectadas.

Mientras Villaverde y Cruz firmaban el convenio, decenas de mariscadoras se concentraban a las puertas de la cofradía para mostrar su desacuerdo con el contenido de dicho acuerdo y para exigir "un convenio justo" y "medidas de apoyo adaptadas a la realidad del sector".

Marta Villaverde y Santiago Cruz, tras la firma del convenio. / Cedida

Y es que, pese a que fueron 200 las mariscadoras que se apuntaron inicialmente al plan diseñado por la cofradía de Noia, solo está previsto que participen unas 80, según indicó a este diario Santiago Cruz.

"No vamos a poder ejecutar la totalidad del plan; solo gastaremos la mitad de la cuantía aprobada, es decir, unos 800.000 euros, porque la retribución mensual de 700 euros que percibirá cada mariscadora es claramente insuficiente", explica el patrón mayor.

Al respecto, indica que "todas las ayudas son bienvenidas, pero 700 euros no dan para vivir una familia. Y menos aún si de esa cifra hay que descontar la cuota de la Seguridad Social".

En su opinión, "deberían pagarles el salario mínimo interprofesional". Cruz asegura que la mayoría de las 200 mariscadoras que se habían anotado para participar en el plan de recuperación "no lo harán finalmente porque decidieron apuntarse al paro o buscar otra actividad".

En cuanto a las tareas de regeneración de los bancos marisqueros, Santiago Cruz dijo que "es necesario realizar un estudio científico para determinar por qué no producen el 40% de ellos" y que "urge un plan de eliminación de vertidos para sanear la ría de Muros-Noia".

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En este sentido, el patrón mayor noiés cree que la anunciada licitación de la concesión de la mina de San Finx "es una injusticia" porque "si va adelante, será la ruina del sector marisquero".