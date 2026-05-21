Arde en el puerto de Ribeira un camión okupado
Estaba abandonado en la explanada de la antigua lonja por un embargo, y en su cabina solía dormir un hombre
Nuevo suceso en el puerto de Ribeira. Un incendio cuyo origen se investiga calcinó en la tarde de este jueves un camión que llevaba meses abandonado y en cuya cabina solía dormir un hombre.
Ocurrió en torno a las seis de la tarde. El camión estaba estacionado en la explanada de la antigua lonja, en un punto en el que llegó a haber otros vehículos abandonados que sí se habían retirado.
En este caso, Portos de Galicia no había obtenido autorización judicial para su retirada, porque pesaba sobre él un embargo.
Fue un vigilante de Portos el que avisó al 112 tras producirse el incendio. Al principio se vivieron momentos de tensión porque se temía que el hombre que solía dormir en la cabina pudiera estar dentro en ese momento. Afortunadamente no fue así.
El fuego acabó afectando a un camión que estaba estacionado al lado.
Este suceso aviva el debate en torno a la falta de seguridad en el puerto ribeirense, en el que ya se han producido en los últimos meses diversos sucesos. Desde robos en embarcaciones hasta la aparición de un cadáver encadenado a una escalera del muelle (un suceso que finalmente se descartó como muerte violenta) o la aparición del cuerpo sin vida de una mujer que solía dormir en el pasillo de la nave de los departamentos de usuarios.
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