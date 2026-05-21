Galicia lega el primer censo de su patrimonio marítimo inmueble, tras el mapeo de 24.000 kilómetros de litoral
Presentado en Ribeira el resultado de una exhaustiva investigación de 500 expertos en la que se inventariaron 1.452 bienes
La conselleira de Mar, Marta Villaverde Acuña, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, presentaron este jueves en el auditorio de Ribeira el primer censo del patrimonio marítimo inmueble de Galicia. El documento es el resultado de una exhaustiva investigación iniciada en 2021, en la que participaron medio millar de personas, y se enmarca en el Plan da cultura marítima de Galicia.
El censo incluye un total de 1.452 bienes patrimoniales, cada uno de ellos con su correspondiente ficha con información histórica, técnica, cartográfica y documental.
José López señaló que "temos a alta responsabilidade de conservar o noso patrimonio natural e cultural, e de preservar e poñer en valor esa valiosa herdanza, polo que este censo será unha ferramenta fundamental".
Una herramienta que, según el conselleiro, “supón unha nova achega nese obxectivo común: o coidado dos nosos bens, que nos facilita traballar en rede xunto ás fundacións e asociacións que colaboran nese labor”.
Igualmente, resaltó "a gran riqueza patrimonial galega, que forma parte fundamental da nosa identidade cultural e que agora se atopa inventariada e accesible a todo o pobo galego”.
Por su parte, Marta Villaverde dijo que el censo del patrimonio marítimo inmaterial de Galicia "é o resultado dunha investigación pioneira levada a cabo en colaboración coa Universidade da Coruña por un equipo interdisciplinar de técnicos, investigadores e expertos".
La conselleira destacó "a fonda vinculación da comunidade co medio mariño", afirmando que “o mar caracteriza as nosas paisaxes e marca as nosas vivencias, e a nosa identidade galega, porque Galicia é mar e os galegos tamén somos mar”.
Por este motivo, Villaverde recalcó el compromiso del Gobierno gallego "para que o desenvolvemento deste plan sexa un proceso de diagnose e traballo compartido, interactivo, no que interveñan e poidan aportar o maior número de actores sectoriais e sociais, abrindo as canles a toda a cidadanía para protexer un legado que debe chegar ás vindeiras xeracións".
Para realizar este trabajo se mapearon 24.000 kilómetros de borde litoral, lo que permitió inventariar 83 tipologías patrimoniales.
El censo va acompañado de un total de 28 espacios de interés cultural del ámbito costero, denominados Áreas Nai. Se trata de enclaves singulares de la costa gallega que se preservaron de la urbanización masiva, manteniendo su esencia histórica y paisajística. Las 28 forman una red de paisajes culturales en los que mar, territorio y comunidad guardan una estrecha relación.
Este censo patrimonial del litoral gallego se irá enriqueciendo y ampliando a partir de agora con las aportaciones que se podrán realizar a través del espacio de participación vecinal del visor web interactivo que se va a activar. Este visor permanecerá activo hasta finales del presente año.
En la presentación intervino también Óscar Fuertes Dopico, profesor doctor de la UDC y director del Plan da cultura marítima de Galicia, quien destacó que "inventariáronse tamén unha trintena de oficios tradicionais".
Asimismo, Fuertes indicó que, además de construcciones como antiguas plantas de salazón, conserveras, astilleros, cetáreas, instalaciones portuarias, faros, etc., "existe un patrimonio marítimo humilde esmorecendo na costa". "E canto queda por estudar da cultura mariñeira na emigración!", exclamó.
En el acto participaron también la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro (quien dio a los asistentes la bienvenida "á capital do mar de Galicia"); Juan José Creus Andrade, profesor doctor de la UDC y arquitecto; Lino Lema Bouzas, jefe del Servizo de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta hasta 2021; y Santiago Llovo Taboada, investigador especializado en la memoria marítima de las comunidades costeras de Galicia.
