Nace o Club de produto enogastronómico Barbanza-Arousa
O obxectivo é impulsar un destino ligado ao mar, diferenciado, competitivo, de calidade e experiencial
A Mancomunidade Barbanza-Arousa (na que están intehgrados os concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra e Rianxo) vén de poñer en marcha o Club de produto enogastronómico, unha ferramenta de cooperación público-privada que nace co fin de contribuír á consolidación da comarca como destino diferenciado, competitivo, de calidade e experiencial.
Estes días estase desenvolvendo unha primeira quenda de sesións informativas nos catro concellos da Mancomunidade, dirixidas a empresas, profesionais e axentes turísticos locais, para explicarlles a necesidade de xerar unha marca turística propia, vencellada a unha enogastronomía ligada ao mar (produto fresco e en conserva) e aos viños da terra (IXP Barbanza-Iria).
Unha marca arroupada por unha oferta lúdico-cultural ligada a unha abondosa historia, ao patrimonio, á industria, ás actividades mariñeiras e a unha paisaxe e natureza únicas.
Restaurantes, adegas, conserveiras, confrarías, lonxas, taxistas, aloxamentos, axentes turísticos locais e comercios poden adherirse ao proxecto a través dos enderezos electrónicos patricia.miralles@barbanzarousa.gal ou info@barbanzarousa.gal.
“Estamos moi contentos e temos moitas expectativas, porque son moitas as empresas interesadas nesta proposta da Mancomunidade, coa que pretendemos posicionarnos como territorio enogastronómico de primeira orde”, explica Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade Barbanza-Arousa, a entidade que lidera o proxecto, no que participan representantes das áreas municipais de Turismo de Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo.
O reto que asumen é ilusionante: definir unha oferta propia e diferenciada nunha Galicia, coñecida e recoñecida, como referente gastronómico. E ademais, en palabras de Cachafeiro, “queremos que estas experiencias diferenciadoras e de calidade atraian visitantes durante todo o ano, que axuden á desestacionalización do turismo”.
No Club de produto enogastronómico, presidido pola Mancomunidade, definirase unha oferta única para todo o territorio, deseñaranse estratexias e accións de posicionamento e captación de visitantes e avaliaranse os resultados, previa recompilación e análise de necesidades e propostas.
A creación deste club é unha das iniciativas incluídas no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da historia dos sabores de Barbanza-Arousa, que promove a Mancomunidade co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado por fondos Next Generation da UE.
- Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- Dos locales gallegos, entre los mejores restaurantes de playa de España: 'Una verdadera oda a la gastronomía
- La Xunta nombra a la viguesa Eva López Tarrío nueva directora del CGAC
- ¿Quién está detrás de la compra del colegio Peleteiro de Santiago? Así es Globeducate, un gigante que educa a 40.000 alumnos en once países
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Ames blinda por casi 390.000 euros la recogida de animales abandonados y el control de colonias felinas
- La primera MIR de Urgencias del CHUS: “Me gusta la acción y tratar la patología aguda"