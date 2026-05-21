Nace o Club de produto enogastronómico Barbanza-Arousa

O obxectivo é impulsar un destino ligado ao mar, diferenciado, competitivo, de calidade e experiencial

Participantes na reunión de traballo celebrada en Rianxo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

A Mancomunidade Barbanza-Arousa (na que están intehgrados os concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra e Rianxo) vén de poñer en marcha o Club de produto enogastronómico, unha ferramenta de cooperación público-privada que nace co fin de contribuír á consolidación da comarca como destino diferenciado, competitivo, de calidade e experiencial.

Estes días estase desenvolvendo unha primeira quenda de sesións informativas nos catro concellos da Mancomunidade, dirixidas a empresas, profesionais e axentes turísticos locais, para explicarlles a necesidade de xerar unha marca turística propia, vencellada a unha enogastronomía ligada ao mar (produto fresco e en conserva) e aos viños da terra (IXP Barbanza-Iria).

Unha marca arroupada por unha oferta lúdico-cultural ligada a unha abondosa historia, ao patrimonio, á industria, ás actividades mariñeiras e a unha paisaxe e natureza únicas.

Participantes na reunión de traballo celebrada na Pobra. / Cedida

Restaurantes, adegas, conserveiras, confrarías, lonxas, taxistas, aloxamentos, axentes turísticos locais e comercios poden adherirse ao proxecto a través dos enderezos electrónicos patricia.miralles@barbanzarousa.gal ou info@barbanzarousa.gal.

“Estamos moi contentos e temos moitas expectativas, porque son moitas as empresas interesadas nesta proposta da Mancomunidade, coa que pretendemos posicionarnos como territorio enogastronómico de primeira orde”, explica Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade Barbanza-Arousa, a entidade que lidera o proxecto, no que participan representantes das áreas municipais de Turismo de Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo.

O reto que asumen é ilusionante: definir unha oferta propia e diferenciada nunha Galicia, coñecida e recoñecida, como referente gastronómico. E ademais, en palabras de Cachafeiro, “queremos que estas experiencias diferenciadoras e de calidade atraian visitantes durante todo o ano, que axuden á desestacionalización do turismo”.

Participantes na reunión de traballo celebrada en Boiro. / Cedida

No Club de produto enogastronómico, presidido pola Mancomunidade, definirase unha oferta única para todo o territorio, deseñaranse estratexias e accións de posicionamento e captación de visitantes e avaliaranse os resultados, previa recompilación e análise de necesidades e propostas.

A creación deste club é unha das iniciativas incluídas no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da historia dos sabores de Barbanza-Arousa, que promove a Mancomunidade co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado por fondos Next Generation da UE.

