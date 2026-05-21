Unha avería na rede de auga da noiesa Corredoira Luís Cadarso provocou cortes na subministración
Tivo que levantarse o pavimento nun pequeno treito da rúa e púxose un depósito de 2.000 litros a disposición da veciñanza
Noia
Operarios do servizo municipal de Aguas do Concello de Noia traballaron este xoves durante toda a mañá para resolver unha importante avería detectada na rede de abastecemento á altura da Corredoira Luís Cadarso.
Esta situación provocou cortes na subministración de auga, polo que o Concello instalou un depósito, cunha capacidade de dous mil litros, que se puxo a disposición da veciñanza.
A rápida localización da avería permitiu acotar os traballos a un pequeno treito da rúa. Está previsto que na xornada deste venres se repoña o pavimento que foi levantado para acometer as obras.
