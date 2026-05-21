Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colegio PeleteiroDirectora del CGACMina en OrdesTragedia en BriónZapatero
instagram

Unha avería na rede de auga da noiesa Corredoira Luís Cadarso provocou cortes na subministración

Tivo que levantarse o pavimento nun pequeno treito da rúa e púxose un depósito de 2.000 litros a disposición da veciñanza

Treito da Corredoira Luís Cadarso na que se tivo que levantar o pavimento para reparar a fuga na rede de auga.

Treito da Corredoira Luís Cadarso na que se tivo que levantar o pavimento para reparar a fuga na rede de auga. / Cedida

Suso Souto

Noia

Operarios do servizo municipal de Aguas do Concello de Noia traballaron este xoves durante toda a mañá para resolver unha importante avería detectada na rede de abastecemento á altura da Corredoira Luís Cadarso.

Esta situación provocou cortes na subministración de auga, polo que o Concello instalou un depósito, cunha capacidade de dous mil litros, que se puxo a disposición da veciñanza.

Noticias relacionadas

A rápida localización da avería permitiu acotar os traballos a un pequeno treito da rúa. Está previsto que na xornada deste venres se repoña o pavimento que foi levantado para acometer as obras.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents