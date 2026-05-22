Un carril bici conectará el paseo marítimo de Coroso con Palmeira a lo largo de dos kilómetros

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se reunió con los propietarios de las viviendas afectadas por el proyecto de construcción de un carril bici entre Coroso y Palmeira para explicarles los detalles de las actuaciones previstas.

La infraestructura partirá del carril bici existente en el paseo marítimo de Coroso, para finalizar a la altura del cementerio de Palmeira.

Esta vía ciclista discurrirá paralela a la carretera comarcal AC-305 a lo largo de aproximadamente dos kilómetros. En el tramo de As Saíñas, la acera y la vía ciclista estarán diferenciadas por la rasante, mientras que en la recta, en dirección al cementerio, estarán al mismo nivel, pero diferenciadas por color y señalización.

En la reunión participaron también la ingeniera municipal, Uxía Landeira; el teniente de alcaldesa, Vicente Mariño; y el edil Emilio Pérez Outeiral.

Los vecinos tuvieron ocasión de trasladar sus sugerencias e inquietudes. La regidora también anunció que, para solucionar la supresión de las plazas de estacionamiento que ocupan actualmente el arcén, ya se está tramitando el alquiler de varias parcelas para destinarlas a aparcamiento disuasorio en el entorno del camposanto.

Asimismo, avanzó que se mantendrá una reunión con la Axencia Galega de Infraestruturas para evaluar la reducción de la velocidad máxima de la vía en ese tramo a 50 kilómetros por hora e implantar medidas de seguridad vial en las intersecciones en Caticobas y junto a la instalación de Fenosa como, por ejemplo, pasos peatonales elevados.

Los objetivos de la intervención son humanizar el entorno; crear un espacio urbano de calidad; ordenar usos, accesibilidad y movilidad; y mejorar la comunicación.

"La administración local ribeirense continúa así en la senda de avanzar hacia una movilidad sostenible, la promoción del uso de la bicicleta y el fomento de la vida saludable mediante la movilidad activa en todos los ámbitos, implantando así más carriles bici en la franja litoral más poblada del municipio", señaló la alcaldesa.

El presupuesto de licitación es de 592.847,45 euros, IVA incluido; la actuación se financiará con una subvención de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

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El plazo de presentación de ofertas ya finalizó en abril y la empresa que resulte adjudicataria dispondrá de seis meses para ejecutar las obras.