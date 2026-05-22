Diez concesionarios participan este año en la Feira de Vehículos Híbridos e Eléctricos de Ribeira

El presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude, presentó este viernes la séptima edición de la Feira de Vehículos Híbridos e Eléctricos, que tendrá lugar en la Plaza de España de la localidad los próximos días 12, 13 y 14 de junio.

En esta edición participarán diez concesionarios y trece marcas. Como novedad, la feria contará con un espacio de food trucks en el que se ofrecerán pinchos elaborados con productos del mar, gracias a la colaboración del restaurante Chicolino.

Este año también participa en la feria el CIFP Coroso, coincidiendo con la conmemoración de su 50 aniversario. El centro dispondrá de un espacio informativo en el que dará a conocer su oferta formativa, especialmente en el ámbito de los vehículos híbridos y eléctricos, un sector en pleno crecimiento y con gran proyección de futuro.

Con estas actividades se busca fomentar las sinergias entre los distintos sectores de Ribeira, atraer visitantes a la ciudad y reforzar la colaboración entre comercio, restauración y hostelería.

La feria se consolida como un escaparate clave de la innovación y de la movilidad sostenible en la comarca del Barbanza.

Según destacaron los organizadores, se trata de la edición más amplia hasta el momento, con presencia de las principales marcas y sus modelos más innovadores.

En el recinto se llevarán a cabo actividades para dar a conocer las novedades del sector e impulsar la adquisición de vehículos eléctricos.

La Feira de Vehículos Híbridos e Eléctricos de Ribeira es la única de este tipo en la comarca. Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a acercarse y visitar el evento, en el que se ofrecerán condiciones muy competitivas.

En la presentación participaron también la cocejala de Promoción Económica, Empleo y Consumo y Juventud, Carmen Pérez Gómez; el director del CIFP Coroso, Manuel Teira; y Juan Rey, tesorero de la patronal.

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El evento, en el que se expondrán vehículos nuevos, de kilómetro cero y de gerencia, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ribeira y la Xunta de Galicia.