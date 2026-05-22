Herido muy grave un operario tras caerse desde un andamio en Boiro

Un hombre, de 61 años tuvo que se trasladado este viernes en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) tras resultar herido muy grave al caer desde un andamio a un patio interior en el municipio de Boiro.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes en la calle Estatuto de Galicia y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Al parecer, estaba trabajando en la fachada de un edificio y, por causas que de momento no se conocen, se precipitó al vacío desde una altura de tres pisos.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que movilizaron un helicóptero, una ambulancia SVB y personal sanitario del PAC de Boiro.

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El hombre, cuya identidad se corresponde con las iniciales C.S.M, de 61 años y vecino de Pontecesures, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago. En el operativo también participaron la Guardia Civil, los Bomberos de Boiro, la Policía Local y Protección Civil.