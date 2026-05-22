Ribeira homenajea a una treintena de trabajadores municipales por sus 25 años de servicio
Se retoma así un reconocimiento que no se hacía desde el año 2018
Ribeira
Con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona del personal de la administración local, el Concello de Ribeira rindió homenaje este viernes a una treintena de trabajadores municipales que llevan prestando servicio 25 años en distintos departamentos.
Se retoma así un reconocimiento que no se hacía desde el año 2018. Por tal motivo, se organizó un acto simbólico en el que la alcaldesa, María Sampedro, tuvo palabras de reconocimiento a la labor de los homenajeados y les hizo entrega de la insignia con el escudo oficial del Concello de Ribeira.
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